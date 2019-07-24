Son Dakika Haberleri: Pınar Karşıyaka'ya İsveçli rakip
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Pınar Karşıyaka'ya İsveçli rakip

1 saat önce

Pınar Karşıyaka'nın FIBA Europe Cup Eleme Turu'ndaki rakibi İsveç'in Kfum Boras Basket takımı oldu.

Pınar Karşıyaka'ya İsveçli rakip, System.String[]

Pınar Karşıyaka'nın FIBA Europe Cup Eleme Turu'ndaki rakibi İsveç'in Kfum Boras Basket takımı oldu. Kurada seri başı olan Karşıyaka rakibiyle ilk maçını 2 Ekim'de deplasmanda, rövanş karşılaşmasını ise 9 Ekim'de evinde oynayacak. Yeşil-kırmızılı ekip İsveç temsilcisini elemesi durumunda FIBA Europe Cup'a doğrudan katılan 12 ekibe dahil olacak 5 takımdan biri olacak. 15 kulüp de Basketbol Şampiyonlar Ligi Eleme maçları sonrası organizasyona katılacak. Kaf-Kaf, geçen sezon aynı organizasyonda çeyrek final oynamıştı.


Pınar Karşıyaka, Karşıyaka, İsveç, Spor

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 01:01 Kaynak: DHA
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