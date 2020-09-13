Pınar Karşıyaka'ya Kennedy'den iyi haber
ING Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezona 2 hafta kala DJ Kennedy'nin Antalya'da oynanan Gloria Cup'ta yaşadığı sakatlıkla sarsılan Pınar Karşıyaka'ya iyi haber geldi.
ING Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezona 2 hafta kala DJ Kennedy'nin Antalya'da oynanan Gloria Cup'ta yaşadığı sakatlıkla sarsılan Pınar Karşıyaka'ya iyi haber geldi. Diz çapraz bağlarının kopmasından korkulan ABD'li forvetin çekilen MR'ında durumunun çok ciddi olmadığı görüldü. Yıldız basketbolcu 10 gün dinlenip tedavi sürecinin ardından parkelere dönecek. Kennedy, 17-19 Eylül tarihlerinde ev sahipliği yapılacak geleneksel Pınar Cup'ta görev yapamayacak. Pınar Karşıyaka, Pınar Cup'ta Petkimspor ve Büyükçekmece'yle rakip olacak.
Son Dakika Fenerbahçeli Miha Zajc, İtalyan ekibi Genoa'ya transfer oldu Bursa'da bir kişi, avlanmaya gittiği arkadaşı tarafından domuz sanılarak vuruldu Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu: Sörloth için Leipzig ve Tottenham'la görüşüyoruz Kanuni sondaj gemisi için geri sayım başladı! Karadeniz'de çalışmalara başlıyor Sergen Yalçın, kritik maç öncesinde oyuncularına internetten talimat verdi: Cesaretli olun Devrilen traktörün altında kalan genç hayatını kaybetti Lübnan'da koronavirüslü mahkumların görüntüleri tepki çekti Sivas'ta çocuk parkında çıplak gezen şahıs, trafik kazasında hayatını kaybetti Gaziantepli ünlü iş insanı Mehmet Teymur, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Prof. Dr. Tufan Tükek'ten İstanbul için kritik koronavirüs uyarısı: Durum daha vahim olabilir, büyük dalga yaklaşıyor Sinir krizi geçirerek 5. kattan atlamaya kalkan kadını alt kattaki genç kurtardı G.Saray'ın UEFA Avrupa Ligi kadrosunda Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu, Emre Taşdemir ve Ahmet Çalık yer almadı Mustafa Kapı'nın transfer videosunda Burak Yılmaz, G.Saray maçı izlediği görüldü Alkollü kadın polislere önce küfür ve hakaret etti, sonra ısırarak yaraladı Fenerbahçe, Marcel Tisserand ile görüşmelere başladı