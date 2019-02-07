Son Dakika Haberleri: Pınar Karşıyaka'ya Letonyalı Rakip

Pınar Karşıyaka'ya Letonyalı Rakip

1 saat önce

FIBA Avrupa Kupası 2'nci Tur 6'ncı haftasında Kosova'nın Z Mobile Priştine takımına deplasmanda 82-78 yenilmesine rağmen adını son 16 Turu'na yazdıran Pınar Karşıyaka'nın rakibi belli oldu.

Pınar Karşıyaka'ya Letonyalı Rakip, System.String[]


FIBA Avrupa Kupası 2'nci Tur 6'ncı haftasında Kosova'nın Z Mobile Priştine takımına deplasmanda 82-78 yenilmesine rağmen adını son 16 Turu'na yazdıran Pınar Karşıyaka'nın rakibi belli oldu. 

Almanya'nın Münih kentinde çekilen kurada yeşil-kırmızılılar Letonya'nın BC Ventspils ekibiyle eşleşti. Kaf-Kaf ilk maçı 6 Mart  tarihinde deplasmanda, ikinci karşılaşma ise 13 Mart'ta Mustafa Kelam Atatürk Spor Salonu'nda oynanacak. Turu geçen takım çeyrek finale yükselecek. - İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 02:52 Kaynak: DHA

Priştine, Avrupa, Kosova, Pınar Karşıyaka, Spor
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