Pınar Karşıyaka'ya Letonyalı Rakip
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FIBA Avrupa Kupası 2'nci Tur 6'ncı haftasında Kosova'nın Z Mobile Priştine takımına deplasmanda 82-78 yenilmesine rağmen adını son 16 Turu'na yazdıran Pınar Karşıyaka'nın rakibi belli oldu.
FIBA Avrupa
Kupası 2'nci Tur 6'ncı haftasında Kosova
'nın Z Mobile Priştine
takımına deplasmanda 82-78 yenilmesine rağmen adını son 16 Turu'na yazdıran Pınar Karşıyaka
'nın rakibi belli oldu. Almanya
'nın Münih
kentinde çekilen kurada yeşil-kırmızılılar Letonya
'nın BC Ventspils ekibiyle eşleşti. Kaf-Kaf ilk maçı 6 Mart tarihinde deplasmanda, ikinci karşılaşma ise 13 Mart'ta Mustafa Kelam Atatürk
Spor Salonu'nda oynanacak. Turu geçen takım çeyrek finale yükselecek. - İzmir
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 02:52 Kaynak: DHA
Pınar Karşıyaka, Avrupa Kupasında Letonya'nın Ventspils, Takımıyla Eşleşti
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