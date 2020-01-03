Pınar Karşıyaka'ya özel uçak - Son Dakika
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Pınar Karşıyaka'ya özel uçak

7 saat önce

ING Basketbol Süper Ligi ve Avrupa'da bu sezon güçlü kadrosuyla zirveye damga vuran Pınar Karşıyaka, FIBA Europe Cup'taki kritik Enisey deplasmanına özel uçakla gidecek.

Pınar Karşıyaka'ya özel uçak, System.String[]

ING Basketbol Süper Ligi ve Avrupa'da bu sezon güçlü kadrosuyla zirveye damga vuran Pınar Karşıyaka, FIBA Europe Cup'taki kritik Enisey deplasmanına özel uçakla gidecek. Final ve şampiyonluğu hedeflediği Europe Cup 2. Tur L Grubu'nda liderlik koltuğunda oturup çeyrek final için çekiştiği kupanın kendisi gibi iddialı takımlarından Enisey'e 29 Ocak'ta Rusya deplasmanında konuk olacak Kaf-Kaf, Sibirya'da bulunan Krasnoyarsk kentine ulaşabilmek için özel uçak tuttu.

İstanbul ve Moskova aktarmalarıyla kış şartlarında en az 13 saatte gidilebilen Sibirya'daki şehre ulaşımında sorun yaşamak istemeyen yeşil-kırmızılılara, sponsor Yaşar Holding de büyük destek verdi. Kafileyi İstanbul'dan Krasnoyarsk'a götürecek özel uçağın 70 bin Euro ücretinin yarısını holding karşılaşacak. Karşıyaka, kafileyle birlikte seyahat ederek hem zorlu deplasmanı hem de Sibirya'yı görmek isteyen taraftarları da belli bir bedel karşılığında takımla götürecek. Krasnoyarsk'ta kış aylarında sıcaklık eksi 30 derecelere kadar düşüyor.

LİDERLİK MAÇI 60 TL

SÜPER Lig'de ilk yarının son haftasında lider Anadolu Efes'i koltuğu tekrar eline geçirme hedefiyle ağırlayacak zirve takipçisi Pınar Karşıyaka'da biletler satışa çıktı. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda pazar günü saat 17.30'da oynanacak final gibi son hafta mücadelesinin bilet fiyatları tam 60, öğrenci 30 TL olarak belirlendi. Deplasman tribünü biletleri de 60 TL'den satılacak.


Pınar Karşıyaka, Karşıyaka, Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 02:01 Kaynak: DHA
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