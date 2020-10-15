Pınar Karşıyaka'ya skorboard faturası
15.10.2020 15:00
Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu, geçen hafta Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanan Aliağa Petkim maçının 4 saatte tamamlanabilmesine neden olan skorboard arızası nedeniyle Pınar Karşıyaka'ya 30 bin TL ceza kesti.
Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu, geçen hafta Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanan Aliağa Petkim maçının 4 saatte tamamlanabilmesine neden olan skorboard arızası nedeniyle Pınar Karşıyaka'ya 30 bin TL ceza kesti. TBF Disiplin Kurulu, aykırılık neticesinde müsabakaya geç başlandığı ve müsabakaya birden fazla kez ara verildiğini de dikkate alarak kulübün Basketbol Disiplin Talimatı'nın 34. ve 17. maddeleri gereğince takdiren 30 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına oybirliği ile karar verildiğini açıkladı. Ligde cumartesi günü çıkacağı Tofaş deplasmanına hazırlanan Pınar Karşıyaka'da koronavirüs testinin pozitif olması üzerine 2 haftadır forma giyemeyen Kennedy de karantine sürecinin dolmasıyla oynayabilecek.
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