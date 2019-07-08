Son Dakika Haberleri: Pınar Karşıyaka'ya üçüncü yabancı
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Pınar Karşıyaka'ya üçüncü yabancı

1 saat önce

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde transfer harekatını sürdüren Pınar Karşıyaka, şutör guard Brandon Triche ve pivot Jordan Morgan'dan sonra İtalya temsilcilerinden Virtus Bologna'da forma giyen uzun forvet Amath M'Baye'yi kadrosuna kattı.

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Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde transfer harekatını sürdüren Pınar Karşıyaka, şutör guard Brandon Triche ve pivot Jordan Morgan'dan sonra İtalya temsilcilerinden Virtus Bologna'da forma giyen uzun forvet Amath M'Baye'yi kadrosuna kattı. 30 yaşında, 2.06 boyundaki Fransız basketbolcu, geçen sezon FIBA Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon olan Virtus Bologna'da 11.4 sayı, 3.7 ribaund, 1.2 asist ortalamayla oynadı. Oklahoma Sooners'tan mezun olan, profesyonel kariyerine Japonya'nın Mitsubishi Diamond Dolphins takımında başlayan M'Baye, New Basket Brindisi ve Olimpia Milano'da da oynadı.


- İzmir
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 03:49 Kaynak: DHA
Pınar Karşıyaka, Bologna, İtalya, Spor
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