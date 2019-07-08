Pınar Karşıyaka'ya üçüncü yabancı
1 saat önce
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde transfer harekatını sürdüren Pınar Karşıyaka, şutör guard Brandon Triche ve pivot Jordan Morgan'dan sonra İtalya temsilcilerinden Virtus Bologna'da forma giyen uzun forvet Amath M'Baye'yi kadrosuna kattı.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 03:49 Kaynak: DHA
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde transfer harekatını sürdüren Pınar Karşıyaka
, şutör guard Brandon Triche ve pivot Jordan Morgan'dan sonra İtalya
temsilcilerinden Virtus Bologna
'da forma giyen uzun forvet Amath M'Baye'yi kadrosuna kattı. 30 yaşında, 2.06 boyundaki Fransız basketbolcu, geçen sezon FIBA Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon olan Virtus Bologna'da 11.4 sayı, 3.7 ribaund, 1.2 asist ortalamayla oynadı. Oklahoma
Sooners'tan mezun olan, profesyonel kariyerine Japonya
'nın Mitsubishi Diamond Dolphins takımında başlayan M'Baye, New Basket Brindisi
ve Olimpia Milano
'da da oynadı.
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