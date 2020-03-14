Pınar Karşıyaka'ya virüs kabusu - Son Dakika
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Pınar Karşıyaka'ya virüs kabusu

7 saat önce

FIBA Europe Cup'ta şampiyonluğun en iddialı adayı olarak görülen Pınar Karşıyaka, FIBA'nın koronavirüs salgını nedeniyle organizasyonun tamamen durdurmasının şaşkınlığını yaşıyor.

Pınar Karşıyaka'ya virüs kabusu, System.String[]

FIBA Europe Cup'ta şampiyonluğun en iddialı adayı olarak görülen Pınar Karşıyaka, FIBA'nın koronavirüs salgını nedeniyle organizasyonun tamamen durdurmasının şaşkınlığını yaşıyor.

Çeyrek finalleri 11 Mart Çarşamba günü tamamlanan organizasyonu perşembe günü aldığı kararla 13 Mart'tan itibaren tüm kupalarıyla birlikte askıya alan FIBA, dün yaptığı toplantıda Europe Cup, Kadınlar Europe Cup ve Kadınlar Avrupa Ligi'ni sezonun sonuna kadar tamamen iptal etti. FIBA'nın gelişmeleri takip etmeyi sürdüreceği ve bu organizasyonlar ile 2019-2020 sezonunun durumu hakkında önümüzdeki haftalarda karar alacağı belirtildi.

Kupaları, ulusal kulüp liglerinin sona ereceği haziran ayından sonra oynatma ihtimali de zayıf görülen FIBA'nın organizasyonları bu sezon için bitirme veya kupa istatistiklerine göre bir takımı final aşamaları oynanmadan kupanın şampiyonu ilan etme ihtimali olduğu öğrenildi.

EUROPE CUP'TA YARI FİNALDE İKİ TÜRK EKİBİ YER ALIYOR

Europe Cup'ta yarı finalde Almanya'nın Medi Bayreuth takımıyla eşleşen Karşıyaka, güç sıralamasında ve galibiyet istatistiklerinde zirvede yer alıyordu.

Europe Cup'ta yarı finalin diğer ayağında da bir Türk temsilcisi olan Bahçeşehir Koleji bulunuyor. Bahçeşehir Koleji, yarı finalde Bakken ile eşleşti.

TESİSLER DEZENFEKTE EDİLDİ

FIBA'nın ligler ve kupalarla ilgili kararını bekleyecek Pınar Karşıyaka'da salgın önlemleri kapsamında tesislerdeki ortak alanlar özel ekiplerce dezenfekte edildi.

ADEM BONO 6 AY YOK

İzmir ekibinde U17 Milli Takım kampında omzundan sakatlanan Nijerya asıllı Türk yıldız adayı Adem Bona da ameliyat oldu. Adem, 6 ay parkelerden uzak kalacak.


Pınar Karşıyaka, Karşıyaka, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 12:26 Kaynak: DHA
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