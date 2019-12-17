Pınar Karşıyaka'ya zorlu rakip - Son Dakika
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Pınar Karşıyaka'ya zorlu rakip

6 saat önce

FIBA Europe Cup'ta ilk turu lider tamamladıktan sonra 2'nci Tur L Grubu'ndaki ilk maçında ZZ Leiden'i 105-65 mağlup ederek yine liderliğe kurulan Pınar Karşıyaka, yarın kupadaki en önemli rakiplerinden Enisey'i ağırlayacak.

Pınar Karşıyaka'ya zorlu rakip, System.String[]

FIBA Europe Cup'ta ilk turu lider tamamladıktan sonra 2'nci Tur L Grubu'ndaki ilk maçında ZZ Leiden'i 105-65 mağlup ederek yine liderliğe kurulan Pınar Karşıyaka, yarın kupadaki en önemli rakiplerinden Enisey'i ağırlayacak. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Rus ekibi Enisey, gruptaki ilk maçında Bahçeşehir Koleji'ni 105-90 mağlup etmeyi başardı.

Enisey, FIBA'nın Europe Cup'ta bu sezon 4 kez açıkladığı güç sıralamasında lider ve kupanın favorisi olan Pınar Karşıyaka'nın ardından üçüncü sırada bulunuyor. İlk iki sırayı alacak takımların çeyrek finalist olacağı grupta Kaf-Kaf rakibini evinde ikili averaj üstünlüğünü eline geçirecek farkla yenerek avantaj kazanmayı hedefliyor.

HOGUE İLK KEZ PARKEDE

Pınar Karşıyaka, Enisey maçında rakipte forma giyen eski oyuncusu Dustin Hogue'a da rakip olacak. Karşıyaka kadrosunda olduğu dönemde resmi maçlarda 1 dakika bile oynamadan giden, kulübe geçen ay FIBA'dan transfer yasağı getiren Hogue, bu sezon Enisey'e transfer oldu. Karşıyaka'ya 2017-18 sezonunun başında 2 yıllığına transfer olan Hogue'un lisansı, Türkiye'ye gelmeden önce Temmuz 2017'de sözleşme imzaladığı Güney Kore ekibi Goyang Orions 100 bin Dolar bonservis isteyince çıkarılamadı.

Yeşil-kırmızılı takımla 3 ay boyunca antrenman yapıp forma giyemeyen, o dönem hiç maaş ödenmeyen basketbolcu, kulübe ihtar çekmesinin ardından 30 günlük yasal sürede parası yatırılmayınca Kasım 2017'de serbest kaldı. Kaf-Kaf'la 276 bin Dolar yıllık ücret karşılığı anlaşan, o sezon hiç oynamadan 122 bin Dolar alacağı biriken Hogue, kulüpten faizler ve tazminatla birlikte FIBA kanalıyla 190 bin Dolar talep ediyordu. Hogue'un kesinleşen alacağı nedeniyle FIBA geçen ay Karşıyaka'ya yine transfer yasağı verdi.


Pınar Karşıyaka, Karşıyaka, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 10:23 Kaynak: DHA
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