Son Dakika Haberleri: Pınar Karşıyaka Yardımcı Antrenörü İnanç Koç'tan Yalanlama

Pınar Karşıyaka Yardımcı Antrenörü İnanç Koç'tan Yalanlama

21 dakika önce

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Pınar Karşıyaka'nın evinde Beşiktaş Sompo Japan'ı 89-87 mağlup ettiği maçın ardından Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Aleix Duran'ı yumrukladığı iddia edilen Pınar Karşıyaka Yardımcı Antrenörü İnanç Koç, iddiaları yalanladı.

Pınar Karşıyaka Yardımcı Antrenörü İnanç Koç'tan Yalanlama, System.String[]
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Pınar Karşıyaka'nın evinde Beşiktaş Sompo Japan'ı 89-87 mağlup ettiği maçın ardından Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Aleix Duran'ı yumrukladığı iddia edilen Pınar Karşıyaka Yardımcı Antrenörü İnanç Koç, iddiaları yalanladı. Türk basketboluna 25 yıldır hizmet ettiğini dile getiren İnanç Koç, "Maç bitiminde curcuna yaşandı. Kameraların ve 5 bin seyircinin olduğu salonda yumruk atsam 1 kişi bile görmez mi? Soruşturulmadan yazılan basit iddialar. Ciddiye almıyorum" dedi. Aleix Duran'ın ilk yarı sonunda hakemleri sözleriyle baskı altına aldığını belirten İnanç Koç, İspanyol antrenörün maç sonunda kendileriyle tokalaşmayarak saygısızlık yaptığını da sözlerine ekledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 07:58 Kaynak: DHA

Beşiktaş, Pınar Karşıyaka, Spor
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