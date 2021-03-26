Pınar Karşıyaka yeni seri peşinde

ING Basketbol Süper Ligi'nde 16 maçta 15 galibiyet aldığı müthiş serinin ardından geçen hafta lider Anadolu Efes'e evinde yenilen Pınar Karşıyaka, yarın Frutti Extra Bursaspor'u yeni seri başlatma hedefiyle konuk edecek. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki mücadele saat 17.30'da başlayacak. Ligde normal sezonun son 5 haftası öncesi 25 maçta 20 galibiyetle ikinci sırada bulunan Kaf-Kaf, Play-Off'a sıralamadaki yerini koruyup avantajlı girmeyi hedefliyor.

Hafta içinde FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Hapoel Holon'a iç sahada dramatik bir şekilde mağlup olarak 8'li Final için avantajı değerlendiremeyen Karşıyaka, geçen hafta koronavirüs testi pozitif çıkan M'Baye'yi yarın oynatabilmek için Basketbol Federasyonu'nundan onay almaya çalışıyor. PCR testi pozitif çıktığı için Anadolu Efes maçını kaçıran ancak semptom göstermeyip ardından üst üste 3 testi negatif sonuçlanan M'Baye, Avrupa'da Holon sınavında forma giymişti.