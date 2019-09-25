Pınar karşıyaka yenilenen salonda yeni zaferler peşinde

İZMİR'i Basketbol Süper Ligi'nin yanı sıra yıllardır Avrupa'da temsil eden Pınar Karşıyaka'nın iç sahadaki kalesi Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nu, yeni sezon öncesi kapsamlı bir tadilattan geçiren Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Her şey Karşıyaka için. Takımımızın başarılı bir sezon geçireceğine inanıyor, yenilenen salonumuzda büyük zaferler kucaklamayı diliyorum" dedi. Sezon öncesi Basketbol Federasyonu'nun katkılarıyla parkeleri ve potaları hizmete açıldığı 2005 yılından beri ilk kez değişen salonda, Karşıyaka'nın isteğiyle Karşıyaka Belediyesi de fiziki eksiklikleri giderdi. Salon sporcular ve taraftarlar için daha çağdaş ve konforlu hale getirilirken soyunma odaları baştan sona yenilenip büyütüldü. Isıtma ve soğutma sağlayan tüm klima sistemleri bakım ve onarımdan geçirildi.

Fuaye alanları, salon içi ve idari binadaki ofislerde boya ve badana yapıldı. Elektrik

tesisatı yenilendi. Tesis genelinde detaylı temizlik çalışmaları gerçekleştirildi. Kantin de

yeniden düzenlendi. Yenileme çalışmalarını kulüpten gelen talep üzerine hayata geçirdiklerini

söyleyen Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, "Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor

Salonu'nu yeni sezonda Karşıyaka markasına yakışır bir tesis olarak Pınar Karşıyaka'nın

kullanımına sunacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Takımımızın mabedi olan bu salonda

nice destanlar yazmasını diliyor, çok başarılı bir sezon geçireceklerine inanıyorum.

Karşıyakalılar olarak, futbol stadımızın da en kısa zamanda yapılmasını istiyoruz. Bu kentin en

güçlü markası ve çok önemli bir değeri olan Karşıyaka'nın her zaman destekçisiyiz" diye konuştu.