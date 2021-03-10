Pınar Karşıyaka'yı dış şutlar yaktı - Son Dakika

Pınar Karşıyaka'yı dış şutlar yaktı

10.03.2021 12:01
Pınar Karşıyaka'yı dış şutlar yaktı, System.String[]

FIBA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu I Grubu'na Tofaş'ı evinde yenerek lider başladıktan sonra İtalya'da Happy Casa Brindisi deplasmanını 83-79 kaybeden Pınar Karşıyaka'yı isabetsiz şut yüzdesi yaktı.

FIBA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu I Grubu'na Tofaş'ı evinde yenerek lider başladıktan sonra İtalya'da Happy Casa Brindisi deplasmanını 83-79 kaybeden Pınar Karşıyaka'yı isabetsiz şut yüzdesi yaktı. Sezonun en az yüzdeli şut isabetiyle oynayan Kaf-Kaf ilk 14 üçlük denemesinde basket bulamadı. Maç boyunca 25'te 5'le yüzde 20 üç sayılık isabetiyle oynayan Karşıyaka, serbest atışlarda ise yüzde 42 isabet sağlayabildi. Grupta İsrail temsilcisi Hapoel Holon, Tofaş'ı Bursa'da 93-81 yenerek  2'de 2 yaparken, Karşıyaka ve Brindisi'nin birer galibeyeti bulunuyor.

Temsilcimiz 8'li Final yolunda aldığı mağlubiyeti haftaya liderliğe yükselen Hapoel Holon'la deplasmanda oynayacağı kritik maçta telafi etmeye çalışacak. Maça çok geç ısınabildiklerini söyleyen Antrenör Ufuk Sarıca, "Dış atışlardaki yüzdesizliğimiz ilk yarıyı geride götürmemize sebep oldu. İkinci yarıya uzun bir beşle başlayarak oyundaki dengeyi kurduk ve öne geçmeyi başardık. Ancak üçüncü periyotta özellikle Sloven hakemin çaldığı ve çalmadığı düdüklerin etkisi aleyhimize dengeyi bozdu. Buna rağmen mücadeleyi ve maçı bırakmayan bir takım vardı sahada. Sonuçta bir lig oynuyoruz ve bu maçın İzmir'de telafisi var" açıklamasını yaptı.


Pınar Karşıyaka, Karşıyaka, Brindisi, Tofaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Pınar Karşıyaka'yı dış şutlar yaktı - Son Dakika Spor


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