Pınar Karşıyaka yine iddialı - Son Dakika

Pınar Karşıyaka yine iddialı

ING Basketbol Süper Ligi ve Avrupa'da geçen yıl tarihi galibiyet serileriyle zirve yarışı verirken koronavirüs pandemisi nedeniyle sezonu erken noktalamak zorunda kalan Pınar Karşıyaka'da Antrenör Ufuk Sarıca, yeni hedeflere koşacaklarını söyledi.

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ING Basketbol Süper Ligi ve Avrupa'da geçen yıl tarihi galibiyet serileriyle zirve yarışı verirken koronavirüs pandemisi nedeniyle sezonu erken noktalamak zorunda kalan Pınar Karşıyaka'da Antrenör Ufuk Sarıca, yeni hedeflere koşacaklarını söyledi. Daha önce 2014 ve 2015 senelerinde Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası ve lig şampiyonluğu yaşadığı Kaf-Kaf'la geçen sezon virüs kabusu nedeniyle favorisi olduğu FIBA Europe Cup'ı kazanmanın eşiğinden dönen Sarıca, Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalar yaptı. Ufuk Sarıca, öncelikle sezonun sağlıklı bir şekilde yeniden başlamasını istediğini söyleyerek yine üst sıraları zorlayacaklarını dile getirdi.

"Her şeyden önce hayatın normalleşmesi gerektiğine inanıyorum" diyen Sarıca, "İnşallah bir an önce bütün dünya olarak bu hastalıktan, virüsten kurtuluruz. Bu sene de geçen seneye benzer bir takım olacak sahada. Benim Karşıyaka'daki 6'ncı senem olacak. 6 senedir bu tip, Karşıyaka taraftarını mutlu eden, mücadeleyi sonuca yansıtan, üst sıraları zorlayan bir ekip kuruyoruz. Mütevazı bütçelerle kurulan kadrolarla hedefi koyuyoruz ve o hedefe de her sene ulaştık. Bu sene de geçen seneki başarıyı korumaya çalışacağız. Kadromuzun büyük bir kısmını koruduk. 3 tane yeni oyuncumuz, genç oyuncularımız var. İnşallah bütün takımlar iç in sağlıklı bir başlangıç olur" diye konuştu.

SEZON İÇİNDE TRANSFER YOKTransferde iki yeni yabancısını daha önce de yolu Karşıyaka'dan geçmiş, ligi tanıyan isimlerden seçip Sek Henry ile Raymar Morgan'ı kadrosuna katan, gurbetçi uzun Mahir Ağva'yı da alan Kaf-Kaf'ta Sarıca, "Henry bizde oynamıştı. Türkiye'yi biliyor. Morgan da Tofaş'ta oynadı. Mahir geçen seneyi Darüşşafaka'da geçirdi. O bakımdan ülkeyi bilmeleri bir avantaj" dedi.Ligi başka transfer yapmayıp sezon başında kurdukları kadroyla sürdürmeye çalışacaklarını belirten deneyimli çalıştırıcı, "Şu anki kadromuzla hem yabancı hem de Türk olarak sezon başında kurduğumuz takımla devam etmeye çalışacağız. Zaten olağanüstü şartlar ve zamanlardan geçiyoruz. Hem  hastalık süreci, hem ekonomik kısımlar var doğal olarak. İnşallah bir sakatlık, bir eksiklik olmaz da  başladığımız kadroyla sezonu bitiririz, o başarıları bu kadroyla yakalarız" ifadelerini kullandı.15 TAKIM VE EKSİ 1 DEZAVANTAJPınar Karşıyaka Antrenörü Ufuk Sarıca, ING Basketbol Süper Ligi'nde Bandırma'nın çekilmesiyle sezonun 15 takımla oynanacak olması ve yürürlüğe giren mali kriterler nedeniyle 1 puan silme cezası almalarının dezataj olduğunu söyleyip karara tepkisini sürdürdü. 15 takımlı ligin her kulübü etkileyeceğini belirten Sarıca, "Basketbolu seven hangi takımın taraftarı olsun 15 takımlı bir ligi takip edecekler. Her hafta bir takımın eksisi, artısı olacak. Puantajda değişiklikler olacak. Puan durumu gerçeği yansıtmayacak. Dolayısıyla bunlar sıkıntılı. Keşke bir formül bulunsaydı ve 16 takımlı bir lig oynasaydık. Belki de halen bir formül bulunabilir" şeklinde konuştu. "Eksi 1 puan cezasına gelince bunun daha önceden dile getirdiğim gibi doğru olduğuna inanmıyorum" diyen Sarıca, "Bizim kulübümüzü etkileyen, sponsorumuzu etkileyen, oyuna bakış açısını değiştirebilecek bir karar. Hala da dönüş olabilir diye düşünüyorum. Bu tip kararlar iptal edilebilir. Burada uzun yıllardır süren Pınar sponsorluğu var. Onların da iyi niyet mektubuyla bu işlerin normal düzende yürümesi lazım. Ama maalesef böyle bir cezayla karşılaştık. Umut ediyorum ki lig başlayana kadar bu düzeltilir. Hele hele şu sponsor bulunamayan dönemde, bazı takımlarımızın üzücü şekilde kapandığı dönemde 25 senelik bir sponsoru olan bir kulübe daha farklı bakmak lazım. Eksi 1 puan tabi dezavantaj. Bunu sezon içinde kapatmaya çalışacağız ama ilk hafta da bay takım olduğumuz için bizi daha da derinden etkileyecek" dedi.AVRUPA'DA GRUP ZORLU

Yeni sezonda 2 yıl aradan sonra FIBA Şampiyonlar Ligi'ne dönüp D Grubu'nda AEK (Yunanistan), Brose Bamberg (Almanya), Hapoel Holon (İsrail), Retabet Bilbao (İspanya), Cholet Basket (Fransa), Fortitudo Bologna (İtalya) ve elemelerden gelecek takımla rakip olacak Karşıyaka'da Ufuk Sarıca, zorlu sınavlara çıkacaklarını söyledi. Sarıca, "Avrupa'da zor bir gruptayız. İyi takımlar var ama sonuçta zorluklarla daha önceden de karşılaştık. Kendimize güveniyoruz. Takımımıza, ekibimize, organizasyonumuza güveniyoruz. Önce Avrupa'daki deplasman seyahatlerinin, maç düzenlerinin sağlıklı bir şekilde başlamasını umut ediyorum. Ondan sonra ilk hedef olarak grubu ilk 4'te bitirmeyi istiyoruz. Zamanla hedefleri yükselteceğiz ama önemli olan ilk etapta sağlıklı bir şekilde ligin başlayabilmesi" diye konuştu.

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Haber Yayın Tarihi: 01.09.2020 11:57 - Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Pınar Karşıyaka yine iddialı - Son Dakika Spor

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