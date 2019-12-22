Pınar Karşıyaka yükselişini sürdürüyor

ING Basketbol Süper Ligi'nde 13'üncü hafta maçında evinde Beşiktaş Sompo Sigorta'yı 82-68 mağlup edip liderliğini sürdüren Pınar Karşıyaka' da Başantrenör Ufuk Sarıca takımına övgüler yağdırdı.

Bir hafta içinde 3 zorlu maç oynadıklarını dile getiren Ufuk Sarıca, "Bir hafta içerisinde üçüncü galibiyetimizi aldık, mutluyum. Direncimiz ve oyun anlayışımız arka arkaya maçlar kazanmamızı sağlıyor. Aslında baktığınızda Beşiktaş Sompo Sigorta'nın sıralamadaki yeri bizi aldatmasın. Ligin iyi kadrolarından birine sahipler ve iyi bir koça sahipler. Biz özellikle ribauntlarda büyük fark yarattık ve savunma kısmında da çok iyiydik. 11'inci galibiyetimizi alarak zirvedeki yerimizi koruyoruz. Camiamız, takımımız, sponsorumuz ve taraftarımız ile bu sezonki yükselişimizi sürdürüyoruz. Salona gelip bizi destekleyen tüm taraftarlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

- İzmir