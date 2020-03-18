Pınar Karşıyaka zirveden indi - Son Dakika
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Pınar Karşıyaka zirveden indi

6 saat önce

ING Basketbol Süper Ligi'nde üst üste 8 galibiyet alarak haftalardır maç fazlasıyla liderlik koltuğunda oturan Pınar Karşıyaka, Anadolu Efes'in erteleme randevusunda Frutti Extra Bursaspor'u yenmesiyle zirveyi kaybetti.

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ING Basketbol Süper Ligi'nde üst üste 8 galibiyet alarak haftalardır maç fazlasıyla liderlik koltuğunda oturan Pınar Karşıyaka, Anadolu Efes'in erteleme randevusunda Frutti Extra Bursaspor'u yenmesiyle zirveyi kaybetti. Anadolu Efes, 23 maçta 21 galibiyete ulaşıp yeniden liderlik koltuğuna kurulurken, Karşıyaka 23 haftada 20 galibiyetle ikinci sıraya geriledi. Yarı finale çıktığı FIBA Europe Cup, FIBA tarafından koronavirüs pandemisi yüzünden sezon sonuna kadar askıya alınan yeşil-kırmızılı ekip ligde pazar günü Meksa Yatırım Afyon Belediyespor'u seyircisiz randevuda konuk edecek.


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Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 12:49 Kaynak: DHA

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