Pınar karşıyaka zirveye kuruldu

BASKETBOL Süper Ligi'nde yuvaya döndürdüğü Ufuk Sarıca önderliğinde kurduğu iddialı kadroyla sezona müthiş başlayan Pınar Karşıyaka, ilk iki maçın ardından zirveye kuruldu. Sarıca takımdan ayrıldıktan sonraki 3 yıl Play-Off'a dahi kalamayan Karşıyaka, tecrübeli teknik adam yönetimde bu yıl henüz sezon başından liderliğe yükseldi. Lige Teksüt Bandırma deplasmanındaki 32 sayı farklı galibiyetle başladıktan sonra dün evindeki ilk maçta da Arel Üniversitesi Büyükçekmece'yi 21 sayı farkla, 80-59 yenen Karşıyaka, 2'de 2'yle koltuğa oturdu. Güçlü kadrosuyla sezon başında iddiasını kanıtlayan yeşil-kırmızılılar, maçın ardından taraftarla tek vücut oldu.

Daha önce 2015 yılında ligde şampiyon yapıp tarihinde ilk kez Euroleague'e taşıdığı, Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazandırdığı Karşıyaka'da taraftarlarla resmi maçta 3 sene sonra buluşan Ufuk Sarıca, eve dönmenin mutluluğunu yaşadığı söyledi. Taraftarın büyük sevgi gösterisinde bulunduğu Sarıca, "Tekrar evde olmak, tekrar taraftarlarımızla birlikte olmak beni gerçekten mutlu etti. İlk iç saha maçını kalabalık bir taraftar topluluğu önünde oynamaktan dolayı duyduğum mutluluğu da dile getirmek istiyorum. İyi bir galibiyet aldık. Bütün oyuncularımı kutluyorum. Beraber oynamayı geliştirmemiz gerekiyor" dedi.

SIRA AVRUPA'DA

FIBA Europe Cup'ın eleme turunda çarşamba günü Boras Basket'i İsveç'te 77-70 kazandığı ilk maçın rövanşında yine evinde konuk edecek Pınar Karşıyaka'da Ufuk Sarıca, turu taraftarla birlikte kutlamak istediklerini söyledi. Sarıca, "Öncelikli olarak gruplara kalıp, oradan da daha büyük hedeflere umuyorum ki Karşıyaka taraftarı ile ulaşacağız" diye konuştu.