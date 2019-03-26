Son Dakika Haberleri: Pınar Karşıyaka Zorlu Rövanşa Çıkıyor

Pınar Karşıyaka Zorlu Rövanşa Çıkıyor

1 saat önce

Pınar Karşıyaka Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası çeyrek final rövanş maçında yarın İtalyan ekibi Dinamo Sassari'ye konuk olacak.

Pınar Karşıyaka Zorlu Rövanşa Çıkıyor, System.String[]
Pınar Karşıyaka Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası çeyrek final rövanş maçında yarın İtalyan ekibi Dinamo Sassari'ye konuk olacak.

Geçen hafta İzmir'de oynadığı müsabakayı 19 sayı farkla 87-68 kaybeden Pınar Karşıyaka, rakibiyle rövanş maçında yarın TSİ 22.30'da Sardinya Adası'nın Sassari kentindeki Serradimigni Spor Salonu'nda karşılaşacak.

Adını yarı finale yazdırmak için rakibini 20 sayı farkla mağlup etmesi gereken yeşil-kırmızılı ekip, karşılaşma için dün İtalya'ya gitti. İzmir temsilcisinde sakatlığı bulunan Chris Evans İtalya'ya götürülmedi

Avrupa'da 207. randevu

Yarın Avrupa kupalarındaki 207. maçına çıkacak Pınar Karşıyaka, geride kalan 206 karşılaşmada 105 galibiyet, 100 yenilgi ve 1 beraberlik aldı.

Bu maçlarda 16 bin 265 sayı atan yeşil-kırmızılı ekip, potasında 16 bin 63 sayı gördü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 09:00 Kaynak: AA

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