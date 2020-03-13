Pınar Karşıyakalı Adem Bona, 6 ay forma giyemeyecek - Son Dakika
Son Dakika Spor Pınar Karşıyakalı Adem Bona, 6 ay forma giyemeyecek - Son Dakika Spor

Pınar Karşıyakalı Adem Bona, 6 ay forma giyemeyecek

6 saat önce

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka'nın genç oyuncusu Adem Bona'nın ameliyat olduğu ve yaklaşık 6 ay forma giyemeyeceği bildirildi.

Pınar Karşıyakalı Adem Bona, 6 ay forma giyemeyecek, System.String[]

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka'nın genç oyuncusu Adem Bona'nın ameliyat olduğu ve yaklaşık 6 ay forma giyemeyeceği bildirildi.

Pınar Karşıyaka'dan yapılan yazılı açıklamada, 17 Yaş Altı Milli Takım kampında omzundan sakatlık geçiren Adem Bona'nın İstanbul'da ameliyat edildiği bildirildi.

Ameliyatı başarılı geçen genç oyuncunun yaklaşık 6 ay parkelerden uzak kalacağı kaydedildi.

Öte yandan ligde yarın Galatasaray Doğa Sigorta'ya konuk olacak Pınar Karşıyaka'nın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemi kapsamında bugün hava yolu yerine kara yolunu kullanarak İstanbul'a gideceği öğrenildi.

Pınar Karşıyaka, İstanbul, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 01:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

İran Kültür Bakanı yaklaşan tehlikeyi açıkladı: "Halk, Nevruz'da seyahate çıkarsa milli felaket olur"
Çin'den ümitlendiren açıklama: Koronavirüsün aşısını bulduk, hayvanlar üzerinde deneniyor Koronavirüs sonrası İstanbul'da toplu taşıma kullanma oranı %10 azaldı İBB Başkanı İmamoğlu, Emirgan'da ağırladığı John Malkovich'e kolonya verdi

Son Dakika Haberleri
19:36 Emre Belözoğlu'ndan teknik direktörlük açıklaması: Ben sadece bu takımın futbolcusuyum
19:34 Fenerbahçe kafilesi, Konya'ya geldi
19:30 AXA Sigorta Kupa Voley Finalleri'nin tarihleri ve yerleri değişti
19:28 TOFAŞ Spor Kulübü, koronavirüs nedeniyle bir dizi tedbir aldı
19:27 Fenerbahçe, Konya'ya geldi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2020 19:41:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Pınar Karşıyakalı Adem Bona, 6 ay forma giyemeyecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]