Pınar Karşıyakalı Onuralp Bitim, NBA draftına katılmak istiyor - Son Dakika

Pınar Karşıyakalı Onuralp Bitim, NBA draftına katılmak istiyor

Onuralp Bitim, kulübün YouTube kanalında yayınlanan "5 Soru 5 Cevap" adlı programında yaptığı konuşmada, Kovid-19 salgını sürecinde kendisine daha fazla vakit ayırma şansı bulduğunu, basketbol dışında bir şeyler yapmanın da kendisine iyi geldiğini ancak sahada olmayı özlediğini belirtti.

Pınar Karşıyakalı Onuralp Bitim, NBA draftına katılmak istiyor, System.String[]

Onuralp Bitim, kulübün YouTube kanalında yayınlanan "5 Soru 5 Cevap" adlı programında yaptığı konuşmada, Kovid-19 salgını sürecinde kendisine daha fazla vakit ayırma şansı bulduğunu, basketbol dışında bir şeyler yapmanın da kendisine iyi geldiğini ancak sahada olmayı özlediğini belirtti.


Anne ve babasının basketbolcu olmasının kendisine kariyerinde bir avantaj veya dezavantaj oluşturmadığını kaydeden Onuralp Bitim, "İlk A takıma çıktığımda çocukken babamın arkadaşı olarak tanıştığım ağabeylerimle aynı sahada olmak benim için garip olmuştu" ifadelerini kullandı.


"SALGIN OLMASAYDI EUROPE CUP'I KESİN KAZANMIŞTIK"


Onuralp Bitim, bu sezon hem kendisi için hem de takım anlamında çok iyi gittiğini belirterek, şunları kaydetti:


"Salgın olmasaydı FIBA Europe Cup'ı kesinlikle kazanmıştık. BSL'de ise ligi ilk iki sırada bitirip final oynayacağımızı düşünüyordum. Pınar Karşıyaka'nın bu sezon büyük hedeflerine giden yolda önemli takımlara karşı oynayacağı maçlarda kendimi gösterebileceğimi düşünüyordum. Bu sezon için mutluyum ama sezonun oynanmayan, en heyecanlı en keyifli kısmı kaçtığı için de üzgünüm ancak dediğim gibi yaşım genç. Önümüzdeki sezon NBA draftlarına katılmayı planlıyorum. Kariyerim boyunca NBA hedefim her zaman mevcut olacak onun dışında ise Avrupa'da kaldığım sürece kariyerimi bir Avrupa Ligi takımında devam ettirmek isterim. EuroLeague'de adından söz ettiren Türk oyunculardan bir tanesi olmak isterim."


Basketbolcu, basketbol, Anne, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 27.05.2020 01:57 

Son Dakika Spor Pınar Karşıyakalı Onuralp Bitim, NBA draftına katılmak istiyor - Son Dakika Spor
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