Pınar Karşıyakalı Yunus Sonsırma'dan

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyakalı basketbolcu Yunus Sonsırma, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında "evde kal" çağrısına destek verdi.

Yunus Sonsırma, takımın sosyal medya hesabında yer alan paylaşımında, Türkiye'nin dünya ile Kovid-19 salgınıyla mücadele ettiğini belirterek, "Bu salgına karşı yapabileceğimiz en etkili şey evde kalmak. Lütfen sen de sevdiklerin ve kendin için evde kal. Basketbol dolu günlerde görüşmek üzere." ifadelerini kullandı.