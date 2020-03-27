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Pınar Karşıyakalı Yunus Sonsırma'dan "evde kal" çağrısı
11 dakika önce
ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyakalı basketbolcu Yunus Sonsırma, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında "evde kal" çağrısına destek verdi.
ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyakalı basketbolcu Yunus Sonsırma, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında "evde kal" çağrısına destek verdi.
Yunus Sonsırma, takımın sosyal medya hesabında yer alan paylaşımında, Türkiye'nin dünya ile Kovid-19 salgınıyla mücadele ettiğini belirterek, "Bu salgına karşı yapabileceğimiz en etkili şey evde kalmak. Lütfen sen de sevdiklerin ve kendin için evde kal. Basketbol dolu günlerde görüşmek üzere." ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 02:20 Kaynak: AA
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