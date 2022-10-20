PINAR PES ETMEDİ, YAŞAMA TUTUNDU - Son Dakika
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PINAR PES ETMEDİ, YAŞAMA TUTUNDU

20.10.2022 20:23

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde 16 yıl önce bir trafik kazası geçiren 47 yaşındaki Pınar Saçıntı, boynu ve belinde oluşan kırıklar nedeniyle günlerce yoğun bakımda kaldı.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde 16 yıl önce bir trafik kazası geçiren 47 yaşındaki Pınar Saçıntı, boynu ve belinde oluşan kırıklar nedeniyle günlerce yoğun bakımda kaldı. Doktorların 'sadece gözlerini oynatabilir' dediği Saçıntı, fizik tedavi desteği sayesinde yaşama tutundu. Asla pes etmediğini ve mücadeleyi sürdürdüğünü dile getiren Saçıntı, "Bedenimde var ama beynimde ve kalbimde engelim yok" dedi.

Marmaris'teki bir otelde güvenlik görevlisi olarak çalışırken 17 Ekim 2006 tarihinde arkadaşlarıyla birlikte İzmir'e gelen ve dönüşte Köyceğiz yakınlarında bir trafik kazası geçiren Pınar Saçıntı'nın hayatı bir anda değişti. Kazanın ardından 17 gün yoğun bakımda kalan, boynu ve belindeki kırıklar için çok sayıda ameliyat geçiren Saçıntı, pes etmeden hayata tutundu. Buca ilçesinde annesi Pakize Saçıntı (68) ile birlikte yaşamını sürdüren Saçıntı, evinden çalışarak kendi ihtiyaçlarını karşılayabilmek için destek bekliyor.

'3 AMELİYAT GEÇİRDİM'

Herkes gibi bir hayatı yaşayıp engeli olduğu için eve tıkılıp kalmak istemeyen Saçıntı, "Otelde çalışan bir arkadaşımın babası hastaydı ve tedavi için İzmir'e gelmesi gerekiyordu. 10 aydır evden uzaktaydım. Sezonun kapanmasına 13 gün kalmıştı. Ama benden yardım istendiği için arkadaşımın ricasını kıramadım. İzmirli olduğum için aracı hep ben kullandım. Dönüşte gideceğimiz noktaya çok yaklaşmıştık. Yorgun olduğum için arkadaşımın nişanlısı arabayı kullanmak istedi. Sağ tarafa geçip emniyet kemerini taktığımda uykuya dalmışım. O da 180 kilometre hızla girdiği virajda aracın tekerini mıcıra kaptırmış. Araç takla attı. Kazadan sonra 17 gün yoğun bakımda kaldım. Uyandığımda doktorların 'Hiçbir şey beklemeyin sadece gözlerini oynatabilir' dediğini ve 'Saçmalamayın' diye karşılık verdiğimi hatırlıyorum" dedi. 16 yıl önce geçirdiği kazadan sonra önce bel sonrasında boynundan olmak üzere toplam 3 ameliyat geçirdiğini belirten Saçıntı, "Üçünden de sağ çıktım. 'Yaşamak istiyorum', 'Yürümek ve herkes gibi bir hayatım olsun istiyorum' diyerek, vazgeçmedim. Ömrümün sonuna kadar da mücadele etmeye devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

'HER SABAH GÖKYÜZÜNÜ GÖRMEK İSTİYORUM'

Gününün büyük bölümünü egzersiz ile geçiren Pınar Saçıntı Denizli'deki özel bir fizik tedavi merkezinden yatılı olarak destek aldığını ve memnun kaldığını ifade etti. Aynı tedaviyi belirli aralıklarla sürdürmek isteyen Saçıntı, şöyle devam etti:

"Hayatım egzersiz ile geçiyor. Aldığım nefes bile egzersiz. Felçliyim. Boynumdan aşağısı uyuşuk. Çıldırmamak elde değil. Egzersizlerimi yapıyorum. Gökyüzüne ve güneşe hasretim. Hep hayal ediyorum. Yağmur yağsa da yağmurun altında ıslanabilsem. Dışarı çıkmak benim için çok zor. Çünkü tekerlekli sandalyem çok yetersiz. Neredeyse dört duvar arasında yaşamımı sürdürüyorum. Tedavime devam etmek istiyorum. Omurilik felçlisi olduğum için yapılacak bir şey yok deyip, moralimi bozanlar oluyor. Sonsuz tedaviye ihtiyacım var. Ben daha iyi bir evde yaşayıp, her sabah gökyüzünü görmek istiyorum. Bunları kendim çalışıp para kazanarak yapmak istiyorum. Arkadaşlarımın desteği bir yere kadar. Kendime ait bir ev vardı onu sattım ama yeterli olmadı. Çalışıp kazanıp kendi paramı harcamak istiyorum. Telefonla konuşup insanlarla iletişim halinde olabileceğim bir işi yapabilirim. Bedenimde var ama beynimde ve kalbimde engelim yok."

Kaynak: DHA
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