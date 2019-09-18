Son Dakika Haberleri: Pınar Protein Cup yarın başlıyor!
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Pınar Protein Cup yarın başlıyor!

52 dakika önce

Pınar Holding'den yapılan yazılı açıklamada, Pınar Karşıyaka'nın yanı sıra Arel Üniversitesi Büyükçekmece ve ABA Ligi ekiplerinden Bosna Hersek temsilcisi Igokea'nın katılacağı turnuvanın Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacağı belirtildi.

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Pınar Holding'den yapılan yazılı açıklamada, Pınar Karşıyaka'nın yanı sıra Arel Üniversitesi Büyükçekmece ve ABA Ligi ekiplerinden Bosna Hersek temsilcisi Igokea'nın katılacağı turnuvanın Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda oynanacağı belirtildi.


Turnuvanın ilk maçında yarın saat 19.00'da Arel Üniversitesi Büyükçekmece-Igokea, 20 Eylül Cuma günü aynı saatte Pınar Karşıyaka-Igokea ve 21 Eylül Cumartesi günü saat 16.00'da Pınar Karşıyaka-Arel Üniversitesi Büyükçekmece müsabakalarının oynanacağı kaydedildi.


Açıklamada görüşlerine yer verilen Pınar Süt Yönetim Kurulu Başkanı İdil Yiğitbaşı, Pınar Karşıyaka'ya desteklerinin her yıl artarak devam ettiğini belirterek, "Pınar Protein Cup ile başlayacak 2019-2020 sezonunda Pınar Karşıyaka hem yurt içinde hem de yurt dışında mücadele edecek. Pınar Protein Cup'a katılan tüm takımlara şimdiden başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Arel Üniversitesi, Pınar Karşıyaka, Büyükçekmece, Karşıyaka, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 11:50 
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