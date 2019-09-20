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Pınar Protein Kupası - Pınar Karşıyaka: 74 - Igokea: 69

1 saat önce

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada ilk periyot Igokea'nın 20-19 üstünlüğüyle tamamlanırken, devre 35-35 eşitlikle geçildi.

Pınar Protein Kupası - Pınar Karşıyaka: 74 - Igokea: 69, System.String[]

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada ilk periyot Igokea'nın 20-19 üstünlüğüyle tamamlanırken, devre 35-35 eşitlikle geçildi. Üçüncü periyodu 60-53 önde bitiren Pınar Karşıyaka, müsabakadan 74-69 galip ayrıldı.


Pınar Karşıyaka'da 18 sayı ile oynayan Tony Taylor en skorer isim oldu. Igokea'da ise Vaughn Rashad 17 sayı ile mücadele etti.


Turnuva, yarın saat 16.00'daki Pınar Karşıyaka- Arel Üniversitesi Büyükçekmece maçıyla tamamlanacak.

Mustafa Kemal Atatürk, Pınar Karşıyaka, Karşıyaka, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 10:45 
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