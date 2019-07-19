Son Dakika Haberleri: Pınar Soykan'dan konser arasında tatil molası
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Pınar Soykan'dan konser arasında tatil molası

17 dakika önce

Yeni şarkısı için enerji topladı.

Pınar Soykan'dan konser arasında tatil molası, System.String[]

Son şarkısı "Üzülme" ile 2019 yılında radyolarda en çok çalınan 10 şarkıcı arasında yerini alan başarılı popçu Pınar Soykan, İzmit'te verdiği konser sonrası soluğu Marmaris Bozburun'da tatilde aldı.

Yeni şarkısı için stüdyoya girmeden enerji toplayan Soykan, Hande Ünsal ve Bade Derinöz imzalı bir şarkıyla sonbaharda müzikseverle buluşturacak.

Bozburun, Pınar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 05:55 Kaynak: Bültenler
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