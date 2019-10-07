Son Dakika Haberleri: Pınar Soykan'dan örnek davranış Sokak hayvanları için konser verecek
Son Dakika Güncel Pınar Soykan'dan örnek davranış Sokak hayvanları için konser verecek

Pınar Soykan'dan örnek davranış Sokak hayvanları için konser verecek

31 dakika önce

Sanat dünyasının hayvansever ünlüleri arasında başı çeken Pınar Soykan, minik dostlarımız yararına sahneye çıkmaya hazırlanıyor.

Pınar Soykan'dan örnek davranış Sokak hayvanları için konser verecek, System.String[]

Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) sokak hayvanları yararına hayata geçirdiği, ilki büyük ses getiren "Onların da Gözyaşları Var" adlı yardım organizasyonunun ikincisini düzenlemeye hazırlanıyor. 20 Ekim Pazar akşamı gerçekleşecek etkinliğin en büyük destekçilerinden biri de; müzik dünyasının önde gelen isimlerinden Pınar Soykan.

ŞARKILAR HAYVAN DOSTLARIMIZA

Pınar Soykan, Akatlar Kültür Merkezi'nde düzenlenecek "Onların da Gözyaşları Var" etkinliğinde sahneye çıkacak. Ünlü sanatçı, sevilen şarkılarını bu kez hayvan dostlarımız yararına seslendirecek. Ekim ayı başında yeni single çalışmasını müzikseverlerle buluşturacak olan Soykan'ın o gece sevenlerine sürprizleri de olacak.

Hayvan Hakları Federasyonu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 11:28 Kaynak: Bültenler
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