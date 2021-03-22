Pınar Su ve İçecek firması karbon emisyon yoğunluğunu 2010 yılına göre yüzde 33 azalttı - Son Dakika

Su üreticisi Pınar, "iklim krizi ile mücadele" ve "suyun korunması" çerçevesinde fabrikalarındaki karbon emisyon yoğunluğunu 2010 yılına göre yüzde 33 azaltmayı başardığını bildirdi.

Firmadan yapılan açıklamada, Pınar Su ve İçecek'in sürdürülebilir yaşam politikasını benimseyen ve gelecek kuşaklara yaşanabilir bir dünya bırakmak için kısıtlı doğal kaynakların etkin ve verimli yönetimine odaklandığı, bu kapsamda üretim aşamalarındaki su tüketimi ile endüstriyel süreçler ve evsel enerji tüketimleri kaynaklı açığa çıkan sera gazı emisyonunu azaltmak için 2020 yılında birçok adım attığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Pınar Su ve İçecek Genel Müdürü Hüseyin Karamehmetoğlu, gelecek nesillerin sağlıklı, temiz, hijyenik şartlarda güvenli suya erişimi için çalıştıklarını vurguladı.

Sürdürülebilir bir gelecek için doğal kaynakların etkili ve verimli kullanımını odak noktada tutarak tüm ürünlerini kaynağından tüketiciye en modern teknoloji yardımıyla üretmeye ve sunmaya devam ettiklerini aktaran Karamehmetoğlu, şunları kaydetti:

"Firma olarak dünya üzerindeki içilebilir her bir damla suyun önemini bilerek, yatırımlarımızı da bu sorumlulukla yönetiyoruz. Üretim hatlarımızda gerçekleştirdiğimiz otomasyona dayalı uygulamalarımızla atık su miktarını azaltmaya devam ediyoruz. İklim krizi ile mücadele" ve "suyun korunması" çerçevesinde fabrikamızdaki karbon emisyon yoğunluğunu 2010 yılına göre yüzde 33 azaltmayı başardık. Enerji verimliliği, enerji tasarrufu ve operasyonel iyileştirme çalışmaları ile birim ton üretim başına ortalama karbon emisyonumuzu her yıl daha da azaltma hedefi ile faaliyetlerimizi sürdürüyoruz."