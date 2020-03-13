Pınarbaşı Belediyesi'nden koronavirüs önlemi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Pınarbaşı Belediyesi'nden koronavirüs önlemi - Son Dakika

Pınarbaşı Belediyesi'nden koronavirüs önlemi

6 saat önce

Dünya çapında yaygınlaşan salgın hastalık olan korona virüse karşı Pınarbaşı Belediyesi'de önlemlerini en üst seviyeye çıkardı.

Pınarbaşı Belediyesi'nden koronavirüs önlemi, System.String[]

Dünya çapında yaygınlaşan salgın hastalık olan korona virüse karşı Pınarbaşı Belediyesi'de önlemlerini en üst seviyeye çıkardı. Belediye virüse karşı ilçedeki tüm resmi daireler başta olmak üzere, hizmet binaları, camiler ve okulları ilaçlayarak dezenfekte etti.


Pınarbaşı Belediyesi salgın hastalık korona virüse karşı önlemlerini artırdı. Belediye virüse karşı ilçedeki tüm resmi daireler başta olmak üzere, hizmet binaları, camiler ve okulları ilaçlayarak dezenfekte etti. Dezenfeksiyon çalışmaları kapsamında ayrıca, vezneler, kültür merkezleri, eğitim salonları ve kreşler, ekipler tarafından ilaçlanarak hijyenik hale getirildi. Ekipler ilçe genelindeki okullar ve ibadethaneler başta olmak üzere vatandaşların yoğun olarak bulunduğu pek çok noktada da çalışmalarını sürdürüyor.


Son dönemde yaygınlaşan salgın hastalıklara karşı açıklamalarda bulunan Pınarbaşı Belediye Başkanı Menduh Uzunluoğlu, "Pınarbaşı Belediyesi olarak halk sağlığı için sorumluluk bilinciyle hareket diyoruz. Ortaya çıkan durumun ve ciddiyetinin farkındayız. Salgın hastalıklara karşı önlemlerimizi en üst seviyeye çıkardık. Ancak bu noktada vatandaşlarımıza da büyük sorumluluk düşüyor. Her bir vatandaşımız günlük hayatında uyguladığı basit önlemlerle salgın hastalıkların önüne geçebilir. Bu konudaki çalışmalarımız devam edecek" diye konuştu. - KAYSERİ

Menduh Uzunluoğlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 10:07 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: 21-22 Mart'ta yapılacak açıköğretim kurumları sınavları ertelendi
İran'da ordu, koronavirüse karşı sokakları boşaltacak Bitkisel yöntem kullanan Pentagon destekli firma, koronavirüs aşısını bulduğunu duyurdu Evde kılınabilir uyarısına rağmen vatandaşlar cuma namazında camileri doldurdu

Son Dakika Haberleri
16:32 IKBY'nin Süleymaniye Havalimanı'nda korona virüsü alarmı
16:32 KKTC Sağlık Bakanlığından "14 gün evden çıkmayın" uyarısı
16:32 Karabağlar'da koronavirüs önlemleri
16:31 Bakan Akar: Rus heyeti ile imzalanan metin yürürlüğe girdi, ilk devriye 15 Mart'ta
16:30 Pütürge'de depremzedeler konteyner kente yerleştirilmeye başlandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2020 16:37:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Pınarbaşı Belediyesi'nden koronavirüs önlemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]