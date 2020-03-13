Pınarbaşı Belediyesi'nden koronavirüs önlemi - Son Dakika

Dünya çapında yaygınlaşan salgın hastalık olan korona virüse karşı Pınarbaşı Belediyesi'de önlemlerini en üst seviyeye çıkardı. Belediye virüse karşı ilçedeki tüm resmi daireler başta olmak üzere, hizmet binaları, camiler ve okulları ilaçlayarak dezenfekte etti.



Pınarbaşı Belediyesi salgın hastalık korona virüse karşı önlemlerini artırdı. Belediye virüse karşı ilçedeki tüm resmi daireler başta olmak üzere, hizmet binaları, camiler ve okulları ilaçlayarak dezenfekte etti. Dezenfeksiyon çalışmaları kapsamında ayrıca, vezneler, kültür merkezleri, eğitim salonları ve kreşler, ekipler tarafından ilaçlanarak hijyenik hale getirildi. Ekipler ilçe genelindeki okullar ve ibadethaneler başta olmak üzere vatandaşların yoğun olarak bulunduğu pek çok noktada da çalışmalarını sürdürüyor.



Son dönemde yaygınlaşan salgın hastalıklara karşı açıklamalarda bulunan Pınarbaşı Belediye Başkanı Menduh Uzunluoğlu, "Pınarbaşı Belediyesi olarak halk sağlığı için sorumluluk bilinciyle hareket diyoruz. Ortaya çıkan durumun ve ciddiyetinin farkındayız. Salgın hastalıklara karşı önlemlerimizi en üst seviyeye çıkardık. Ancak bu noktada vatandaşlarımıza da büyük sorumluluk düşüyor. Her bir vatandaşımız günlük hayatında uyguladığı basit önlemlerle salgın hastalıkların önüne geçebilir. Bu konudaki çalışmalarımız devam edecek" diye konuştu. - KAYSERİ