Pınarbaşı Belediyesinde Devir Teslim Töreni

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde belediye başkanı seçilen Menduh Uzunluoğlu, görevi devraldı.

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde belediye başkanı seçilen Menduh Uzunluoğlu, görevi devraldı.



Cumhur İttifakının MHP Pınarbaşı Belediye Başkan adayı olarak girdiği 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerini kazanan Uzunluoğlu, mazbatasını aldıktan sonra belediye binasına geldi.



İYİ Parti'li eski Pınarbaşı Belediye Başkanı Hamit Çevik'ten görevi devralan Uzunluoğlu, kendisine destek verenlere teşekkür etti.



Uzunluoğlu, "Pınarbaşı MHP için çok önemli. Bizler de bundan sonraki dönemde ilçemizi Türkiye'nin göz bebeği haline getireceğiz." dedi.

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