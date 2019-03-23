Son Dakika Haberleri: Pınarbaşı 'Biz Cevabımızı 31 Mart'ta Vereceğiz'

Pınarbaşı 'Biz Cevabımızı 31 Mart'ta Vereceğiz'

34 dakika önce

Birecik Belediye Başkanı Faruk Pınarbaşı, seçmenleri sağ duyulu olmaya çağırdı.

Pınarbaşı 'Biz Cevabımızı 31 Mart'ta Vereceğiz', System.String[]
Birecik Belediye Başkanı Faruk Pınarbaşı, seçmenleri sağ duyulu olmaya çağırdı.

Birecik Belediye Başkanı Faruk Pınarbaşı, seçimlerin demokrasinin şöleni olduğunu, halkın tercihine herkesin saygı duyması gerektiğini belirterek, "Ben bir hukuk adamıyım. Bizler demokrasiyi içine sindirmiş insanlarız. Bu nedenle bize sonuna kadar destek veren Birecikli hemşehrilerimden provokatörlere itibar etmemelerini rica ediyorum" dedi.

Seçim çalışmaları kapsamında esnafı ziyaret ederken yanlarına gelen şahsın Saadet Partisi adayı tarafından kışkırtılan bu kişinin maşa olarak kullanıldığını söyledi.

Seçmenlerinden sağ duyulu olmalarını isteyen Pınarbaşı, "Provokatörler iş başında. Biz cevabımızı 31 Mart'ta sandıkta vereceğiz. Bunu içine sindiremeyenlere karşı dikkatli olun. Benim seçmenlerimizden ricam budur" diye konuştu. - ŞANLIURFA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 11:57 Kaynak: İHA

Faruk Pınarbaşı, Birecik, Politika
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