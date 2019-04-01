Son Dakika Haberleri: Pınarbaşı'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Pınarbaşı'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

29 dakika önce

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Pınarbaşı'da Trafik Kazası: 4 Yaralı, System.String[]
Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Pınarbaşı ilçe merkezinde meydana gelen kazada 34 BAH 3211 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda takla attı.

Meydana gelen kazada otomobilde bulunan C.Ö.(69), N.T.(54) M.Ö.(64) ve M.Z.D.(67) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Pınarbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yetkililer, kaza ile ilgili olarak işlem başlatıldığını bildirdi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 02:16 Kaynak: İHA

Kayseri, 3. Sayfa
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