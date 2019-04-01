Pınarbaşı'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre Pınarbaşı ilçe merkezinde meydana gelen kazada 34 BAH 3211 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda takla attı.



Meydana gelen kazada otomobilde bulunan C.Ö.(69), N.T.(54) M.Ö.(64) ve M.Z.D.(67) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Pınarbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Yetkililer, kaza ile ilgili olarak işlem başlatıldığını bildirdi. - KAYSERİ

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