Son Dakika Haberleri: Pınarbaşı'da Uzunluoğlu 7 Bin 415 Oy Aldı

Pınarbaşı'da Uzunluoğlu 7 Bin 415 Oy Aldı

2 dakika önce

31 Mart Yerel Seçimlerinde Cumhur İttifakı Pınarbaşı Belediye Başkan Adayı Memduh Uzunluoğlu 7 bin 415 oy aldı.

Pınarbaşı'da Uzunluoğlu 7 Bin 415 Oy Aldı, System.String[]
31 Mart Yerel Seçimlerinde Cumhur İttifakı Pınarbaşı Belediye Başkan Adayı Memduh Uzunluoğlu 7 bin 415 oy aldı.

Pınarbaşı ilçesinde, seçim sonrasında kesin olmayan sonuçlar şu şekilde:

Saadet Partisi Vacit Kip: 118

Bağımsız Türkiye Partisi Hüseyin Kip: 46

Büyük Birlik Partisi Abdullah Yağmur: 646

CHP Deniz Yağan: 5529

MHP Memduh Uzunluoğlu: 7415

İYİ Parti Cuma Sağlam: 3714

Siyasi Partilerin Aldığı Oy;

Saadet Partisi: 173

Bağımsız Türkiye Partisi: 44

Türkiye Komünist Partisi: 75

Vatan Partisi: 64

Büyük Birlik Partisi: 602

CHP: 4682

MHP: 7585

İYİ Parti: 4134 - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 04:13 Kaynak: İHA

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