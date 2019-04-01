Pınarbaşı'da Uzunluoğlu 7 Bin 415 Oy Aldı

31 Mart Yerel Seçimlerinde Cumhur İttifakı Pınarbaşı Belediye Başkan Adayı Memduh Uzunluoğlu 7 bin 415 oy aldı.

31 Mart Yerel Seçimlerinde Cumhur İttifakı Pınarbaşı Belediye Başkan Adayı Memduh Uzunluoğlu 7 bin 415 oy aldı.



Pınarbaşı ilçesinde, seçim sonrasında kesin olmayan sonuçlar şu şekilde:



Saadet Partisi Vacit Kip: 118



Bağımsız Türkiye Partisi Hüseyin Kip: 46



Büyük Birlik Partisi Abdullah Yağmur: 646



CHP Deniz Yağan: 5529



MHP Memduh Uzunluoğlu: 7415



İYİ Parti Cuma Sağlam: 3714



Siyasi Partilerin Aldığı Oy;



Saadet Partisi: 173



Bağımsız Türkiye Partisi: 44



Türkiye Komünist Partisi: 75



Vatan Partisi: 64



Büyük Birlik Partisi: 602



CHP: 4682



MHP: 7585



İYİ Parti: 4134 - KAYSERİ

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Ünlü İsimler Sabahın İlk Saatlerine Kadar Seçim Sonuçlarını Bekledi

31 Mart Yerel Seçimleri Sonrası İtiraz Süreci Başladı

Arka Sokaklar'ın Yıldızı Şevket Çoruh'tan Çok Konuşulacak Seçim Tepkisi!

Uğur Dündar Depremi! "Haksızlığa Karşı Çıkıyorum" Deyip İstifa Etti