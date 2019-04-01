Pınarbaşı'da Uzunluoğlu 7 Bin 415 Oy Aldı
2 dakika önce
31 Mart Yerel Seçimlerinde Cumhur İttifakı Pınarbaşı Belediye Başkan Adayı Memduh Uzunluoğlu 7 bin 415 oy aldı.
31 Mart Yerel Seçimlerinde Cumhur İttifakı Pınarbaşı Belediye Başkan Adayı Memduh Uzunluoğlu 7 bin 415 oy aldı.
Pınarbaşı ilçesinde, seçim sonrasında kesin olmayan sonuçlar şu şekilde:
Saadet Partisi Vacit Kip: 118
Bağımsız Türkiye Partisi Hüseyin Kip: 46
Büyük Birlik Partisi Abdullah Yağmur: 646
CHP Deniz Yağan: 5529
MHP Memduh Uzunluoğlu: 7415
İYİ Parti Cuma Sağlam: 3714
Siyasi Partilerin Aldığı Oy;
Saadet Partisi: 173
Bağımsız Türkiye Partisi: 44
Türkiye Komünist Partisi: 75
Vatan Partisi: 64
Büyük Birlik Partisi: 602
CHP: 4682
MHP: 7585
İYİ Parti: 4134 - KAYSERİ
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 04:13 Kaynak: İHA
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