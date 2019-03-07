Son Dakika Haberleri: Pınarbaşı'dan Kadınlar Günü Mesajı

Pınarbaşı'dan Kadınlar Günü Mesajı

18 dakika önce

Birecik Belediye Başkanı M. Faruk Pınarbaşı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü"yle ilgili mesaj yayımladı.

Pınarbaşı'dan Kadınlar Günü Mesajı, System.String[]
Birecik Belediye Başkanı M. Faruk Pınarbaşı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü"yle ilgili mesaj yayımladı.

Pınarbaşı mesajında, kadınların tüm insanlığın ilk öğretmeni olduğuna belirterek, "Huzurlu, mutlu ve sağlıklı bir toplumun temel taşları olan, varlıklarıyla hayatın her alanında fedekarlığı, üretkenliği ve duyarlılığı temsil eden kadınlarımız, sonsuz sevgi ve hoşgörü ile yetiştirdikleri nesillerle geleceğimizin şekillenmesinde önemli rol oynamaktadır. Türk kadınlarının dirayeti, azmi ve fedekarlığı ile dünya kadınlarına her zaman örnek olduğuna dikkati çeken Başkan Pınarbaşı, "Kimi zaman devletin kuruluşunda, kimi zaman vatanın kurtuluşunda görev üstlenen kahraman kadınlarımız, geride asla unutulmayacak, günümüz kadınlarına rehber olacak bir miras bırakmışlardır" ifadelerine yer verdi. - ŞANLIURFA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 03:19 Kaynak: İHA

Faruk Pınarbaşı, Birecik, Dünya Kadınlar Günü, Yaşam
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Öğrencilerin Doğal Gazda 23 Bin Lira Tasarruf Ettiren Projesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kadınlar Günü Mesajı: Hiçbir Zaman Vazgeçmeyeceğiz

Anne Olmayı 7 Kez Denedi, Sorun Bağırsaklarında Çıktı Cebindeki Uyuşturucuyu Hakimin Odasında Düşürünce Tutuklandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.3.2019 15:37:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Pınarbaşı'dan Kadınlar Günü Mesajı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]