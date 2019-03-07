Pınarbaşı'dan Kadınlar Günü Mesajı

Birecik Belediye Başkanı M. Faruk Pınarbaşı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü"yle ilgili mesaj yayımladı.

Birecik Belediye Başkanı M. Faruk Pınarbaşı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü"yle ilgili mesaj yayımladı.



Pınarbaşı mesajında, kadınların tüm insanlığın ilk öğretmeni olduğuna belirterek, "Huzurlu, mutlu ve sağlıklı bir toplumun temel taşları olan, varlıklarıyla hayatın her alanında fedekarlığı, üretkenliği ve duyarlılığı temsil eden kadınlarımız, sonsuz sevgi ve hoşgörü ile yetiştirdikleri nesillerle geleceğimizin şekillenmesinde önemli rol oynamaktadır. Türk kadınlarının dirayeti, azmi ve fedekarlığı ile dünya kadınlarına her zaman örnek olduğuna dikkati çeken Başkan Pınarbaşı, "Kimi zaman devletin kuruluşunda, kimi zaman vatanın kurtuluşunda görev üstlenen kahraman kadınlarımız, geride asla unutulmayacak, günümüz kadınlarına rehber olacak bir miras bırakmışlardır" ifadelerine yer verdi. - ŞANLIURFA

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