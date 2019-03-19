Pınarbaşı Gövde Gösterisi Yaptı

Birecik/ Şanlıurfa'nın Birecik ilçesi Belediye Başkanı Av. M. Faruk Pınarbaşı, aday olmamasına rağmen partisinin adayı için gece gündüz çalışıyor.

Seçim çalışmalarının bayram havasında geçtiği Birecik'te, gittiği her yerde davul zurna eşliğinde karşılanan, sloganlarla Birecik'e verdiği hizmetlerden dolayı onurlandırılan Başkan Pınarbaşı, gündüz kırsalda, gece de parti binasında halkla buluşuyor.

Beraberindeki binlerce kişi ile gece AK Parti İlçe binasına kadar yürüyen Başkan Pınarbaşı ve sevenleri meşaleler ve havai fişeklerle adeta gövde gösterisi yaptı.Yürüyüş sonunda coşkulu kalabalığa hitap eden Başkan Pınarbaşı, "Bu ülkede, zalime haksıza imansıza yol verecek miyiz? Diye sordu. Kalabalığın coşkulu bir şekilde "Hayır" cevabı vermesiyle konuşmasını sürdüren Pınarbaşı, şunları söyledi;

"Hepinizden Allah razı olsun. Bu millet çok cesur millet. Hani birşey varya insanların içinde böyle fıkır fıkır kaynar birşeyin bir an önce olup da bu güzelim cesaretini bu güzelim varlığını göstermek ister, işte biz öyle bir milletiz."

İstiklal Marşından bir mısra da okuyan Başkan Pınarbaşı,"ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.hangi çılgın bana zincir vuracakmış? şaşarım!kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım;yırtarım dağları, enginlere sığmam taşarım. Arkadaşlar ; bizler böyle bir zihniyetin insanlarıyız. Birecik hepimizin Birecik sizlerin köylüsü ile kentlisiyle hepimizin. Sahip çıkmak hepimizin asli görevidir" diye konuştu.