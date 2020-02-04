Pınarbaşı ilçesinde eğitime kar engeli - Son Dakika
Son Dakika Güncel Pınarbaşı ilçesinde eğitime kar engeli - Son Dakika

Pınarbaşı ilçesinde eğitime kar engeli

6 saat önce

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Pınarbaşı ilçesinde eğitime kar engeli, System.String[]

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.


Pınarbaşı ilçesinde dün geceden başlayan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi. İlçede yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği duyuruldu. - KAYSERİ

Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 08:43 Kaynak: İHA
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