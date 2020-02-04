Pınarbaşı ilçesinde eğitime kar engeli - Son Dakika

Pınarbaşı ilçesinde eğitime kar engeli
6 saat önce
Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.
Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 08:43 Kaynak: İHA
Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.
Pınarbaşı ilçesinde dün geceden başlayan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi. İlçede yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği duyuruldu. - KAYSERİ
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