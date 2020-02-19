Pınarbaşı ilçesinden yola çıkan yardım tırı deprem bölgesine ulaştı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Pınarbaşı ilçesinden yola çıkan yardım tırı deprem bölgesine ulaştı - Son Dakika

Pınarbaşı ilçesinden yola çıkan yardım tırı deprem bölgesine ulaştı

6 saat önce

Pınarbaşı Belediyesi'nin Elazığ 'ın Sivrice'de Depremden zarar gören vatandaşlar için gönderdiği yardım tırı bölgeye ulaşarak AFAD ekiplerine teslim edildi.

Pınarbaşı ilçesinden yola çıkan yardım tırı deprem bölgesine ulaştı, System.String[]

Pınarbaşı Belediyesi'nin Elazığ 'ın Sivrice'de Depremden zarar gören vatandaşlar için gönderdiği yardım tırı bölgeye ulaşarak AFAD ekiplerine teslim edildi.


Pınarbaşı Belediye Başkanı Menduh Uzunluoğlu'nun çağrısı üzerine başlatılan ve ilçe halkının da desteği ile toplanan bir tır yardım malzemesi, Elazığ'ın Sivrice ilçesine ulaştırılarak Afat ekiplerine teslim edildi.


Pınarbaşı Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Sahan'ın "Pınarbaşı Belediye Başkanı Menduh Uzunluoğu'nun çağrısı üzerine başlatılan ve ilçe halkımızın da desteği ile topladığımız bir tır dolusu yardım malzemesini deprem bölgesi Sivrice'ye ulaştırdık. Burada yardım malzemelerini AFAD ekiplerine teslim ettik. Yardım malzemelerimiz Kızılay aracılığıyla depremzede vatandaşlarımıza ulaştırılacak" dedi.


Elazığ'da deprem bölgesini gezdiklerini ve tüm Pınarbaşı halkı adına geçmiş olsun ve başsağlığı dileklerini ilettiklerini de ifade eden Pınarbaşı Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Sahan, "Burada vatandaşlarımızla dertleşip acılarını paylaştık. Yaralar hızlı bir şekilde sarılmış durumda. tüm eksiklikleri de hamdolsun devletimiz tamamlamış. AFAD ve Kızılay ise hummalı bir çalışma yapıyor ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza her türlü yardımı yapıyor. Biz bundan dolayı çok mutlu olduk. Deprem bölgesinde vatandaşlarımızın günlük hayatlarına dönmeleri bizi mutlu etti. Rabbim bizleri afetlerden ve depremlerden korusun. tekrardan milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Sivrice, Elazığ, Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 10:59 Kaynak: İHA
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