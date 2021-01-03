Pınarbaşı'na Biyogaz Organik Gübre Tesisi'nin temeli atıldı - Son Dakika

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde İşadamı Cemil Demirel, Faruk Öndaş, Fatih Akgül ve Osman Fevzi Demirel ortaklığında, yaklaşık 100 kişinin istihdam edileceği ve 80 milyona mal olacak olan biyogaz tesisinin temeli atıldı. Tesiste, bölge çiftçisinin yararına olacak yüzde 100 organik gübre ve sulu tarım yapılması sağlanacak.

Kayseri'nin Pınarbaşı İlçesine bağlı Küçük Kömarmut Mahallesine organik atıklardan kullanılabilir gaz üretilmesini sağlayan biyogaz tesisinin inşaat çalışmaları başlatılarak temeli atıldı. Kısa süre içerisinde inşaat çalışmaları tamamlanıp hizmete hazır hale getirilecek olan tesiste bölge halkından yaklaşık 100 kişi istihdam edilecek. İşadamı Cemil Demirel, Türkiye'nin yol ve asfalt sektöründe faaliyet gösteren işadamı Faruk Öndaş, yenilebilir enerji alanında faaliyet gösteren işadamı Fatih Akgül ile otomobil sektöründe faaliyet gösteren Osman Fevzi Demirel ortaklığında 80 milyonluk 3mv'lik biyogaz tesisinde yüzde 100 organik gübre ve sulu tarım yapılacağını söyledi. Demirel, Pınarbaşı'na tarihinin en büyük yatırımını yaptıklarını belirterek şunları kaydetti;

"Şehrimizin, yöremizin ve ülkemizin kalkınmasına iş dünyası olarak katkı sunmaya devam ediyoruz. Güzel İlçemiz Pınarbaşı'mızın Küçük Kömarmut Mahallesine kuracağımız oksijensiz ortamda mikrobiyolojik floranın etkisi altında organik maddenin karbondioksit ve metan gazına dönüştürülmesi hizmetinin verileceği biyogaz tesisimizde organik gübre elde edeceğiz. Böylelikle Pınarbaşı Belediye Başkanı Menduh Uzunluoğlu'nun da belirtmiş olduğu üzere; çiftçilere ücretsiz gübre dağıtılacak ve bu şekilde çiftçi üretime teşvik edilmiş olacak. Yöremizin tarımsal değerleri ise gelecek nesillere aktarılarak kültürümüzün yaşaması sağlanacak. Pandemi dolayısıyla tesisimizin temel atma merasimini gerçekleştiremedik. İnşallah resmi açılışını 30 Haziran 2021 tarihinde yapacağız. Ben bugün burada inşaat çalışmaları başlatılan tesisimizin şimdiden yöre halkına, kentimize ve ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum. Küçük Kömarmut Mahallemize değerli dostlarım Faruk Öndaş, Fatih Akgül ve Osman Fevzi Demirel'e katkılarından ötürü teşekkür ediyorum." - KAYSERİ