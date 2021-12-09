Pınarbaşı'na yeni spor tesisleri - Son Dakika

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, Pınarbaşı Spor Salonu ve Pınarbaşı Sahası'nın yer aldığı alanlarda incelemelerde bulundu. Başkan yardımcıları, ilgili birimlerin müdürleri ve belediye meclis üyelerinin de bulunduğu inceleme turunda bölge sakinleri ve spor kulübü yöneticilerinin görüşlerini de alan Başkan İduğ, mevcut tesisleri yenileyeceklerini, uygun alanlara yeni tesisler yapacaklarını söyledi.

Herkes yararlanacak

Yatırım turuna Pınarbaşı Spor Salonu'ndan başlayan Başkan Mustafa İduğ, Bornova Belediyespor Kulübü bünyesinde 200'e yakın taekwandocunun yararlandığı salonun zeminin ve çatısını yenileyeceklerini ifade etti. Salonun bulunduğu belediyesi ait alanda bulunan atıl durumdaki çim sahasının yerine iki halı saha yapacaklarını belirten İduğ, "Aynı alana bir tenis kordu ve yürüyüş yolu yapacağız. Çok değerli olan bu alanı çocuk - genç – yaşlı, kadın erkek tüm bölge sakinlerinin yararlanabileceği bir çekim merkezi haline getireceğiz" dedi.

Minikler için mini stat

Başta Pınargücü olmak üzere çok sayıda kulübün antrenmanlarını yapıp, maçlarını oynadığı Pınarbaşı sahasını da gezen İduğ, sahasının yanında bulunan alana U11 ve U12 maçlarının oynanabilmesi için mini bir stat yapacaklarını ve stadın Türkiye'de bir ilk olacağını söyledi. İduğ, "Bölgede faaliyet gösteren kulüplerin taleplerini önemsiyoruz. Tüm çalışmalarımızı kendilerinin isteklerini doğrultusunda gerçekleştireceğiz. Soyunma odalarının arkasında bulunan alanı ise tesise gelenlerin kullanımı için otopark yapacağız. Hem spor salonunda, hem futbol sahasında aydınlatmayı lede dönüştüreceğiz" diye konuştu.