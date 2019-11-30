Pınarbaşı'nda Afganistan uyruklu 2 kişi traktör kasasında zehirlendi

İşçilerin, ısınmak için yaktıkları tüplü ocaktan sızan gazdan zehirlendiği belirlendi.

Baygın haldeki diğer işçi, Pınarbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerine çağrılan jandarma ve sağlık ekipleri, üzerinden kimlik çıkmayan 2 işçiden birinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Alınan bilgiye göre, Kaynar Mahallesi Beserek mevkisinde arazideki saman balyalarını toplama işinde çalışan Afganistan uyruklu 2 kişi, geceyi geçirdikleri kapalı traktör kasasında sabah hareketsiz yatarken bulundu.

Kayseri 'nin Pınarbaşı ilçesinde, tüplü ocaktan sızan gazdan zehirlenen Afganistan uyruklu 2 kişiden biri öldü.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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