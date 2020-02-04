Pınarbaşı'nda eğitime kar engeli - Son Dakika

KAYSERİ'nin Pınarbaşı ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bugün gün ara verildi.

İlçede gece başlayan ve sabaha kadar süren kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle kent merkezi beyaz örtü ile kaplandı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, devam eden kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildiğini açıkladı.