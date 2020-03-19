Pınarbaşı'nda metruk bina yıkıldı - Son Dakika

Osmangazi Belediyesi, Pınarbaşı Mahallesi'nde madde bağımlılarının mesken tuttuğu metruk binayı yıktı.



Osmangazi Belediyesi, ilçedeki metruk binaları tek tek yıkıyor. Vatandaşlardan gelen talep ve şikayetleri değerlendirmeye alan Osmangazi Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanıcılarının mesken edindikleri ve can güvenliği açısından tehlike arz eden binayı iş makinesi ile yıktı. Mahalle sakinleri, özellikle küçük çocukları için tehlike arz eden, kimi zaman da madde bağımlılarının uğrak yeri olan binaların yıkımından dolayı belediye ekiplerine teşekkür etti.



Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "İlçemiz metruk yapılardan arındıkça, hem vatandaşımız rahat nefes alıyor, hem de görüntü kirliliğinin önüne geçiyoruz. Halkımızın can ve mal güvenliğini tehdit eden metruk binaları, yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere göre yıkmaya devam edeceğiz" dedi. - BURSA