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Pınarbaşı'nın doğal güzellikleri fotoğraflandı

35 dakika önce

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde yaklaşık 100 fotoğrafçının katıldığı etkinlikte, ilçenin doğal güzellikleri fotoğraflandı.

Pınarbaşı'nın doğal güzellikleri fotoğraflandı, System.String[]

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde yaklaşık 100 fotoğrafçının katıldığı etkinlikte, ilçenin doğal güzellikleri fotoğraflandı.

Pınarbaşı Belediyesince 4-6 Ekim'de gerçekleştirilen fotoğraf maratonunda, fotoğrafçılar Ilıca Şelalesi, Ilgarini Mağarası, Valla ve Horma kanyonları başta olmak üzere ilçenin doğal güzelliklerini görüntüledi.

Maratonun ardından jüri tarafından yapılan değerlendirme sonucu, "yerel yaşam" kategorisinde Sevinç Doğu Yılmaz birinci, Gökhan Bostanoğlu ikinci, Sevgi Mersin Ödemiş üçüncü, "doğa" kategorinde ise Atanur Sevim birinci, Tuna Özata ikinci ve Celal Ergüney üçüncü oldu.

Pınarbaşı Belediye Başkanı Şenol Yaşar, Belediye Düğün Salonu'nda düzenlenen ödül töreninde yaptığı konuşmada, yaklaşık 100 fotoğrafçının çektiği 500 fotoğrafla ilçenin güzelliklerini yansıttığını söyledi.

İlçelerinin doğal güzelliklerini hem Türkiye hem de dünyaya duyurmak istediklerini belirten Yaşar, "Dünyanın dördüncü büyük mağarası Ilgarini, Ilıca Şelalesi, derinlik açısından dünyanın ikinci kanyonu Valla Kanyonu ve insanları büyüleyen Horma Kanyonu fotoğraflandı. Sararan ağaçlarımız ve Pınarbaşı'nın yaşam hikayeleri bu maratonda fotoğrafçılarımız tarafından değerlendirildi. Çok güzel bir çalışma oldu." diye konuştu.

Konuşmanın ardından dereceye girenlere ödülleri verildi.

Kastamonu, Ilıca, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 04:00 Kaynak: AA
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