Pınarbaşı'nın geleneksel kıyafetli "Pınar bebeği" ilçenin sembolü olmaya aday - Son Dakika

Pınarbaşı'nın geleneksel kıyafetli "Pınar bebeği" ilçenin sembolü olmaya aday

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde kadınlar tarafından üretilen yöresel kıyafetlerin giydirildiği "Pınar bebek", bölgeye gelen turistler tarafından ilgi görüyor.

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde kadınlar tarafından üretilen yöresel kıyafetlerin giydirildiği "Pınar bebek", bölgeye gelen turistler tarafından ilgi görüyor.

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Altan Bozkurt hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde değişim beklentisi! Birleştirilen 2 bakanlık yeniden ayrılıyor
Toyota Türkiye, Avrupa ve Afrika'daki "en iyi fabrika" seçildi

İlçede kadınların yüzyıllardır kendileri için hazırlayıp giydiği geleneksel renkli kıyafetlerin minyatürü, yaklaşık 20 yıldır yapılan ve artık ilçenin sembolü olmaya aday "Pınar bebekler" için hazırlanıyor.

Evlerinin bir bölümünde bulunan tezgahlarda diktikleri küçük yöresel kıyafetlerle bebeklerini süsleyen kadınlar, bölgeye gelen turistlere "Pınar bebekleri" satarak, ev ekonomilerine katkı sağlıyor.

Pınarbaşı Belediye Başkanı Şenol Yaşar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçenin, "dünyanın en derin ikinci kanyonu" olarak gösterilen Valla ile bir ucundan diğer ucuna 3 kilometre uzunluğundaki ahşap platformla geçilen Horma kanyonları ile tanındığını söyledi.

Bunların dışında, ilçede kadınların yüzyıllardır giydiği yöresel kıyafetlerin bulunduğuna işaret eden Yaşar, "Yüzyıllardır kullanılan bu kıyafetlerimiz, bugün de gençlerimiz, annelerimiz, ninelerimiz tarafından giyinilmekte. Bu örf ve adeti devam ettirebilmek, görsel anlamda daha ileriye taşımak adına yöresel kıyafeti ilçemizin adı dolayısıyla 'Pınar bebek' ismini verdiğimiz bebeklerin üzerinde de sergiliyoruz." dedi.

Her alanda olduğu gibi bu alanda da "milli ve yerli" düşüncesini vurguladıklarını dile getiren Yaşar, "Çocuklarımıza, yerel kıyafetimizle giydirilen 'Pınar bebek' alarak, örf ve adetlerimizi geleceğe taşımış oluruz, diye düşünüyorum. Belediye olarak Pınar bebekleri yapan kadınlara elimizden geldiğince destek veriyoruz. Pınarbaşı'nda daha önce 'Kara çorba'nın tescili alınmıştı. Şimdi de kadınlarımızın yüzyıllardır giydiği bu kıyafete de coğrafi işaret almak adına girişimde bulunduk." ifadelerini kullandı.

- Turistler ilgi gösteriyor

"Pınar bebek" yapan kadınlardan Nurten Baltacı da yöresel kıyafetler hakkında bilgi vererek, "Kıyafetimizde fistan, önlük, yelek, tülbent ve şalvar vardır. Genelde kendimiz yaparız. Yüzyıllardır giydiğimiz bu kıyafetleri artık bebeklerde kullanıyoruz. Tezgahımızda örüyoruz, dikiyoruz ve satışa sunuyoruz. Genelde bölgeye gelen turistler alıyor." diye konuştu.

Halil İbrahim Şenol, Kastamonu, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 11:49 Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Pınarbaşı'nın geleneksel kıyafetli 'Pınar bebeği' ilçenin sembolü olmaya aday - Son Dakika

Son Dakika

17:38 Ekmek almak için markete giden genç kız kurşunların hedefi oldu 17:31 Yeşilçam'ın usta oyuncusu Altan Bozkurt hayatını kaybetti 17:14 Artvin'de döner partisi nedeniyle korona vakaları yeniden arttı, Vali isyan etti: Aslında virüsü yedirmiş 16:55 Toyota Türkiye, Avrupa ve Afrika'daki "en iyi fabrika" seçildi 16:44 Beşiktaş, Kevin-Prince Boateng ile yeni sözleşme imzalamayacak 16:39 Altının kilogramı 390 bin 500 liraya yükseldi 15:36 Usta oyuncular, Bayrak 3 filmine destek vermek için ücretsiz rol alacak 14:02 Son dakika: Afganistan'da pazar yerine roketli saldırı: 23 sivil hayatını kaybetti 13:10 Patlattığı dinamit, define aramaya çıkan yaşlı adamın sonu oldu 11:03 Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür İstanbul için uyardı: Minimum 7,3'lük deprem geliyor, şakası yok 10:03 Sahipleri tarafından alınmayan binlerce araç yediemin otoparklarında çürüyor 09:57 29 Haziran-5 Temmuz haftalık burç yorumları 09:30 Patenle hafriyat kamyonun arkasına tutunan gencin tehlikeli yolculuğu kamerada 08:54 Huysuz kadın, maske takmadığı için kendisine hizmet etmeyen garsonu rezil etmek isterken zengin etti 08:16 Evlenmek için arabasına verdiği ilan bin pişman etti: Eş ararken belamı buldum
Beşiktaş, Manchester City'li kaleci Bravo'ya yıllık 1,6 milyon euro önerecek
17:49
Ekmek almak için markete giden genç kız kurşunların hedefi oldu
17:37
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Altan Bozkurt hayatını kaybetti
17:30
Messi, teknik direktör Quique Setien ve yardımcısını yok saydı
17:20
Artvin'de döner partisi nedeniyle korona vakaları yeniden arttı, Vali isyan etti: Aslında virüsü yedirmiş
17:14
Traktörü ile yamaçtan aşağı yuvarlanan yaşlı adam hayatını kaybetti
17:03
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde değişim beklentisi! Birleştirilen 2 bakanlık yeniden ayrılıyor
16:56
Toyota Türkiye, Avrupa ve Afrika'daki "en iyi fabrika" seçildi
16:55
Yeni Malatyasporlu Bifouma, Çin'in Schenzhen FC takımına gidiyor
16:52
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ASEAN üyesi ülkelerin büyükelçilerini kabul etti
16:49
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2020 18:05:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Pınarbaşı'nın geleneksel kıyafetli "Pınar bebeği" ilçenin sembolü olmaya aday - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]