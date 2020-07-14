Pınarbaşı Valla Kanyonunda yamaçtan düşen vatandaşın kurtarılma anı - Son Dakika

KASTAMONU - Kastamonu Pınarbaşı Valla Kanyonunda yamaçtan düşen vatandaşımız, Hava Kuvvetlerinin arama kurtarma helikopteri ve timi tarafından zorlu araziden kurtarılarak Bartın Devlet Hastanesine ulaştırıldı.

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