Pınarbaşı ve Mirkelam'a Sevgi Seli

AK Parti'nin Şanlıurfa
'nın Birecik
İlçe Belediye Başkan adayı Mahmut Mirkelam
, başta Belediye Başkanı Faruk Pınarbaşı
olmak üzere binlerce kişi tarafından coşkuyla karşılandı.
Yüzlerce araçlık konvoyla Birecik'e giren Mirkelam ve ona tam destek yanında olan Belediye Başkanı Pınarbaşı
, alkışlar ve tezahüratlarla karşılandı.
AK Parti İlçe binasına gelişinde pankartlar ve sloganlarla karşılanan Pınarbaşı ve Mirkelam'ın, ilçeye hizmet uğruna kol kola omuz omuza olmaları büyük takdir topladı. Birçok ilçede sancıya neden olan aday belirleme süreci Birecik'te tek seslilik sağladı.
Belediye Başkanı Faruk Pınarbaşı, ilçe binasında toplanan partililere hitaben yaptığı konuşmada, "Bunlar centilmenlik yarışı. Hepimizin ortak amacı bayrağı daha yukarı götürmektir. 2 dönem sizlerle olduk, Allah bu güzel ilçemize hizmet etmeyi bana nasip etti. Birecik halkı sağ olsun bize teveccüh gösterdi belediye başkanlığı görevini layıkıyla yerine getirdik. Allah'a şükür anlımızın akıyla bize oy verenlerin başını yere eğdirmeden bu görevi gereği ile yapmaya çalıştık. Şimdi aynı özverili çalışmayı adayımız Mahmut Mirkelam'ın da yapacağından hiç kimsenin kuşkusu olmasın" dedi.
Mahmut Mirkelam ile seçim gününe kadar kol kola omuz omuza çalışma yapacaklarına dikkati çeken Başkan Pınarbaşı, "Bu süreçte AK Partili olsun olmasın tüm Birecik halkının ilçemizin geleceği için yanımızda olacaklarına olan inancım tamdır" şeklinde konuştu.
Konuşması sık sık alkışlar ve tezahüratlarla kesilen Pınarbaşı,"Birecik demokrasiyi içerisine sindirmiş bir şehrimizdir. Burada herkes kendi özgür iradesiyle oyunu kullanır. Burada aşiret olayı olmadığı için bir haneden baba oğul bile farklı adaylara oy verebilir. Birecik ilçemizde böyle bir seçmen yasası var. Daha önce biliyorsunuz Mahmut Mirkelam ilçemizde bir dönem belediye başkanlığı yaptı. Şimdi tekrar kısmet oldu. Kendisinin bu görevi en iyi şekilde yapacağına inanıyoruz ve kendisinin yanında bugün görüldüğü gibi görevi bitirene kadar olacağız, kendisine destek vereceğiz" ifadelerini kullandı.
İşadamı Mahmut Mirkelam ise konuşmasında, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
olmak üzere adaylığı sürecinde kendisine destek veren gerek AK Partili, gerekse MHP
'li yöneticilere isimleriyle tek tek teşekkür ederek başladı. "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan
'ın onayı ile buradayım" diyen Mahmut Mirkelam, "Gün birlik beraberlik günüdür. Ben bu adaylığı bölmek parçalamak için değil bütünleştirmek için kabul ettim. Artık dünü unutup yarına bakmak zamanıdır. Kırgınlığı küskünlüğü bir tarafa bırakmak zamanıdır" ifadelerine yer verdi.
Mirkelam, "Birecik Sizinle Gurur Duyuyor" sloganları ile kesilen konuşmasında, "Kim bu memlekette taş üstüne taş koymuşsa Allah onlardan razı olsun. Değerli analarım, bacılarım, kardeşlerim, AK Partimizin yüz akları. Hepimiz artık kapı kapı dolaşıp vatandaşın dertlerini dinleyip not alacağız. Mümkün olan en kısa zamanda problemlerini elimizden geldiği kadar çözmeye çalışacağız. Bu görev hepimizindir. Allah'ım çıktığımız bu yolda bizleri mahçup etmesin. Gayret bizden takdir Cenab'ı Allah'tan. Hepinizin diline, yüreğine sağlık. Allah size var etsin sağ olun var olun" diye konuştu. - ŞANLIURFA