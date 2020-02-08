Pınarbaşı ve Sarız'da ulaşıma kar engeli - Son Dakika
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Pınarbaşı ve Sarız'da ulaşıma kar engeli

6 saat önce

Kayseri'nin Pınarbaşı ve Sarız ilçelerinde 45 mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Pınarbaşı ve Sarız'da ulaşıma kar engeli, System.String[]

Kayseri'nin Pınarbaşı ve Sarız ilçelerinde 45 mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, şehir merkezinde kapalı yol bulunmazken, Pınarbaşı ve Sarız ilçelerine bağlı 45 mahalle yolunda, yoğun kar ve aşırı tipi nedeniyle ulaşım yapılamıyor.

Kent merkezinde 450 kilometrelik yol ağında 170 kişilik ekip ve 76 araç ile 16 ilçede 500 mahallede çalışmalar devam ederken, yoğun tipi nedeniyle Pınarbaşı'nda 30, Sarız'da ise 15 mahalle yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Kapanan yolları açmak için çalışmalar devam ediyor.

Kayseri, Sarız, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 06:48 Kaynak: AA
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