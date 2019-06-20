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Pınarcık katliamı kurbanları anıldı

34 dakika önce

MARDİN (AA) - Mardin'in Ömerli ilçesine bağlı Pınarcık köyünde 32 yıl önce PKK'lı teröristlerce katledilen 16'sı çocuk, 8'i kadın 30 kişi mezarları başında anıldı.

Pınarcık katliamı kurbanları anıldı, System.String[]
MARDİN (AA) - Mardin'in Ömerli ilçesine bağlı Pınarcık köyünde 32 yıl önce PKK'lı teröristlerce katledilen 16'sı çocuk, 8'i kadın 30 kişi mezarları başında anıldı.
Pınarcık köyünde 20 Haziran 1987'de yapılan terör saldırısında yakınlarını kaybedenlerin yaşadığı acı, aradan geçen zamana rağmen ilk günkü tazeliğini koruyor.
Katliamın 32. yılında Ömerli Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Kamil Aksoy, İlçe Emniyet Amiri Beytullah Mavi ve köylüler, şehitliği ziyaret etti.
Anma töreninde, Kur'an-ı Kerim okundu, İlçe Müftüsü Muhammed Likoğlu dua etti.
Saldırıda eşini, 5 çocuğunu, 2 kardeşini ve yeğenlerini kaybeden emekli köy korucusu 79 yaşındaki Şeyhmus Yavuz, 20 Haziran 1987 akşamı teröristlerin üç koldan köye saldırdığını, o tarihte kendisinin de korucu olduğunu ve mevzide teröristlerle çatıştığını anlattı.
Yavuz, şöyle konuştu:
"Bir saat boyunca teröristlerle çatıştık. Mermilerimiz bittikten sonra köye girdiler. Hayvanları yaktılar. İnsanları çoluk çocuk kim önlerine gelmişse öldürdüler. Evleri yakıp yıktılar. Vahşice herkesi katlettiler. Sonra başka tarihte yine köyü bastılar. 'Köyünüz terk edin' dediler ama biz bırakmadık. Canımızı, malımızı feda etmişiz bu yolda. Çocuklarımızla yine devletin yanında olmaya devam edeceğiz."
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 01:04 Kaynak: AA
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