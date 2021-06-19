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Son dakika haber... Pınarcık'ta 34 yıl önce PKK'lı teröristlerce katledilen 30 kişinin acısı unutulmuyor - Son Dakika

Son dakika haber... Pınarcık'ta 34 yıl önce PKK'lı teröristlerce katledilen 30 kişinin acısı unutulmuyor

19.06.2021 13:27

Son dakika gündem haberi... Köyün genel planı Saldırıya uğrayan evler Şehitlik Şehitlerin mezarına çiçek bırakılması Dua edilmesi Katliamda yakınlarını kaybeden Şeyhmus Yavuz'un konuşması Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Kadın Kolları Genel Başkanı Hatice Turan Kandemir'in konuşması Pınarcık'ta...

Köyün genel planı

Saldırıya uğrayan evler

Şehitlik

Şehitlerin mezarına çiçek bırakılması

Dua edilmesi

Katliamda yakınlarını kaybeden Şeyhmus Yavuz'un konuşması

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Kadın Kolları Genel Başkanı Hatice Turan Kandemir'in konuşması Pınarcık'ta 34 yıl önce PKK'lı teröristlerce katledilen 30 kişinin acısı unutulmuyor

Mardin'in Ömerli ilçesi Pınarcık Mahallesi'ndeki katliamda yakınlarını kaybeden Şeyhmus Yavuz:

"Çoluk çocuk demeden herkesi öldürdüler. Hepsi benim akrabam. Evimden 17 şehit verdik. Bu acı unutulmaz, unutulur mu hiç"

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Kadın Kolları Genel Başkanı Hatice Turan Kandemir:

"Pınarcık katliamı aslında bütün dünyaya PKK terör örgütünün nasıl kalleş, acımasız olduğunun ve bölgede nasıl yaralar açtığının büyük bir kanıtıdır"

Mardin'in Ömerli ilçesinin kırsal Pınarcık Mahallesi'nde 34 yıl önce PKK'lı teröristlerce katledilen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 30 kişinin acısı, ilk günkü tazeliğini koruyor.

PKK'lı teröristler, 20 Haziran 1987'de Pınarcık Mahallesi'nde 16'sı çocuk, 8'i kadın 30 kişiyi katletti. Olayda yakınlarını kaybedenlerin yaşadığı acı ise aradan geçen yıllara rağmen unutulmuyor.

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Kadın Kolları Genel Başkanı Hatice Turan Kandemir, şehit yakınları ve güvenlik korucuları, ziyaret ettikleri şehitlerin mezarlarına çiçek bıraktı, dua etti.

"Her saat kalbimdeler"

Saldırıda eşi, 5 çocuğu, 2 kardeşi, yengesi ve yeğenlerini kaybeden Şeyhmus Yavuz (81), AA muhabirine, o dönem kendisinin de korucu olduğunu ve mevzide teröristlerle çatıştığını anlattı.

Akşam saatlerinde teröristlerin köye saldırdığını kaydeden Yavuz, "Çoluk çocuk demeden herkesi öldürdüler. Hepsi benim akrabam. Evimden 17 şehit verdik. Bu acı unutulmaz, unutulur mu hiç? Her saat kalbimdeler. Onları öldürenlere insan demiyorum. Terördür, terör her şeyi yapıyor." dedi.

"PKK terör örgütü kundaktaki bebekleri ve anneleri hunharca şehit etti"

Hatice Turan Kandemir de terör örgütü PKK'yı lanetleyerek, şunları kaydetti:

"Pınarcık katliamı aslında bütün dünyaya PKK terör örgütünün nasıl kalleş, acımasız olduğunun ve bölgede nasıl yaralar açtığının büyük bir kanıtıdır. Savaşlarda bile çocuk ve kadınlara dokunulmadığını biliyoruz ama Pınarcık katliamında PKK terör örgütü kundaktaki bebekleri ve anneleri hunharca şehit etti. Üzerinden 34 sene geçti. Yakınları ilk günkü gibi acılarını yaşıyor. PKK terör örgütünün yüzünü bütün dünya görsün."

Kandemir, son zamanlarda hem yurt içi hem de dışında başarılı operasyonlarla terörün kökünün kazındığını belirtti.

Güvenlik güçlerinin başarılı çalışmalarıyla terör örgütüne göz açtırmadığını vurgulayan Kandemir, "İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'ya bu konuda teşekkür ediyoruz. Bölgemiz gerçekten huzura kavuştu. İnsanlarımız artık tarlalarında, bahçelerinde, köylerinde rahatça yaşayabiliyor." ifadelerini kullandı.

Son dakika haber... Pınarcık'ta 34 yıl önce PKK'lı teröristlerce katledilen 30 kişinin acısı unutulmuyor
Son dakika haber... Pınarcık'ta 34 yıl önce PKK'lı teröristlerce katledilen 30 kişinin acısı unutulmuyor
Son dakika haber... Pınarcık'ta 34 yıl önce PKK'lı teröristlerce katledilen 30 kişinin acısı unutulmuyor
Son dakika haber... Pınarcık'ta 34 yıl önce PKK'lı teröristlerce katledilen 30 kişinin acısı unutulmuyor

Mardin, Şehit, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Pınarcık'ta 34 yıl önce PKK'lı teröristlerce katledilen 30 kişinin acısı unutulmuyor - Son Dakika


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