Pınarhisar Belediyesi'nden köylere hizmet - Son Dakika

Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, 14 köyün çöplerini topladıklarını bildirdi.

Talay, yaptığı yazılı açıklamada, köylerin en büyük sorunlarından olan çöp problemini ortadan kaldırdıklarını belirtti.

Çevre Dostu Belediyecilik anlayışı ile daha temiz bir Pınarhisar için çalıştıklarını aktaran Talay, açıklamasında şunlara yer verdi:

"3 çöp kamyonumuz ile 14 köyümüzde periyodik olarak, çöp toplama hizmeti veriyoruz.

Yaklaşık 500 bin lira olan bu hizmetimiz ile köylerimizi, ilçe merkezimizden ayırmayarak gerçek bir hizmet sunuyoruz."