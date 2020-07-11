Pınarhisar Belediyesi'nden köylere hizmet - Son Dakika

Pınarhisar Belediyesi'nden köylere hizmet

Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, 14 köyün çöplerini topladıklarını bildirdi.

Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, 14 köyün çöplerini topladıklarını bildirdi.

Burcu Biricik ile Emre Yetkin korona korkusuyla hastaneye koştu
Herkesin cevabını merak ettiği soru: Ayasofya Camii'nin imamı kim?
Mozaikler kapatılacak mı? Gözler salı gününe çevrildi; ilk namaz böyle olacak!

Talay, yaptığı yazılı açıklamada, köylerin en büyük sorunlarından olan çöp problemini ortadan kaldırdıklarını belirtti.

Çevre Dostu Belediyecilik anlayışı ile daha temiz bir Pınarhisar için çalıştıklarını aktaran Talay, açıklamasında şunlara yer verdi:

"3 çöp kamyonumuz ile 14 köyümüzde periyodik olarak, çöp toplama hizmeti veriyoruz.

Yaklaşık 500 bin lira olan bu hizmetimiz ile köylerimizi, ilçe merkezimizden ayırmayarak gerçek bir hizmet sunuyoruz."

İhsan Talay, Pınarhisar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 10:03 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pınarhisar Belediyesi'nden köylere hizmet - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

10:21 Burcu Biricik ile Emre Yetkin korona korkusuyla hastaneye koştu 09:50 Herkesin cevabını merak ettiği soru: Ayasofya Camii'nin imamı kim? 09:48 Mozaikler kapatılacak mı? Gözler salı gününe çevrildi; ilk namaz böyle olacak! 09:34 Bilim Kurulu üyesi anlattı: Okullar açılırsa iki farklı eğitim modeli üzerinde duruluyor 09:20 Bir gün önce tıraş olduğu berber kalfasını öldüren saldırgan yakalandı, cinayet anı kamerada 08:33 Muharrem İnce'den, Ayasofya'nın yeniden cami olması kararının ardından "Atatürk'e dua etmeliyiz" yorumu 08:22 Manken Tuğba Özay, havuz başındaki cesur pozlarıyla kendine hayran bırakıyor 07:52 Survivor'da bir ilk! Canlı yayınlanan dokunulmazlık oyununu kazanan isim belli oldu 07:41 Ayasofya Camii'nin halılarının masrafını Cumhurbaşkanı Erdoğan mı karşıladı? Tarihçi isim onu işaret etti 04:01 Ayasofya'nın yeniden cami olmasına dünyadan destek yağdı 01:02 Meral Akşener, İYİ Partili Levent Özeren'in hakaret mesajları için Semiha Yıldırım'dan özür diledi 23:30 Bataklık Operasyonu kapsamında 16 şirkete kayyum atandı 23:20 ORC'nin son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar! Sadece dört parti seçim barajını geçebildi 22:57 Son Dakika: 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den Ayasofya kararına ilk yorum: Emeği geçenleri tebrik ederim 22:26 Yıldız Tilbe'den Ayasofya paylaşımı: Allah devletimize, milletimize zeval vermesin
Burcu Biricik ile Emre Yetkin korona korkusuyla hastaneye koştu
10:21
Herkesin cevabını merak ettiği soru: Ayasofya Camii'nin imamı kim?
09:50
Mozaikler kapatılacak mı? Gözler salı gününe çevrildi; ilk namaz böyle olacak!
09:48
Bilim Kurulu üyesi anlattı: Okullar açılırsa iki farklı eğitim modeli üzerinde duruluyor
09:34
Bir gün önce tıraş olduğu berber kalfasını öldüren saldırgan yakalandı, cinayet anı kamerada
09:20
Muharrem İnce'den, Ayasofya'nın yeniden cami olması kararının ardından "Atatürk'e dua etmeliyiz" yorumu
08:33
Manken Tuğba Özay, havuz başındaki cesur pozlarıyla kendine hayran bırakıyor
08:22
Survivor'da bir ilk! Canlı yayınlanan dokunulmazlık oyununu kazanan isim belli oldu
07:52
Ayasofya Camii'nin halılarının masrafını Cumhurbaşkanı Erdoğan mı karşıladı? Tarihçi isim onu işaret etti
07:41
Ayasofya'nın yeniden cami olmasına dünyadan destek yağdı
04:01
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2020 10:25:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Pınarhisar Belediyesi'nden köylere hizmet - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]