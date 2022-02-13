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Pınarhisar Belediyesi, öğrencilerin YKS sınav ücretlerini karşılayacak - Son Dakika

Pınarhisar Belediyesi, öğrencilerin YKS sınav ücretlerini karşılayacak

13.02.2022 13:08
Pınarhisar Belediyesi, öğrencilerin YKS sınav ücretlerini karşılayacak

Pınarhisar Belediyesi, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezince 18-19 Haziran tarihlerinde yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencilerin sınav ücretlerini karşılayacak.

Pınarhisar Belediyesi, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezince 18-19 Haziran tarihlerinde yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencilerin sınav ücretlerini karşılayacak.

Belediye Başkanı İhsan Talay, yaptığı açıklamada, YKS sınav başvurularının başladığını bildirdi.

Öğrencilerin eğitim ve öğretimlerine büyük önem verdiklerini ifade eden Talay, belediye olarak vatandaşlara hizmet götürmenin yanı sıra öğrencilerin de eğitim hayatlarına katkı sunmak için mücadele ettiğini kaydetti.

YKS'ye girecek öğrencilerin sınav ücretlerini karşılayacaklarını aktaran Talay,açıklamasına şöyle devam etti:

"Öğrencilerimizin vermiş olduğu bu mücadelede bizlerin de bir nebze yanlarında olmak noktasında önemli bir karar aldık. Genç kardeşlerimizin üniversite eğitimleri için yapmış oldukları hazırlıklara bizlerde bir katkı sunmak istiyoruz. Pınarhisar Belediyesi olarak aldığımız karar çerçevesinde YKS sınavına giriş ücretlerini biz karşılıyoruz. Pazartesi günü itibariyle belediyemize kayıt yaptırdığı takdirde YKS sınavına giriş ücretini biz karşılayacağız. Yeter ki öğrencilerimiz çalışın. Bizde onların geleceğine katkı sunmaktan onur ve gurur duyacağız. Güçlü yarınlarımız ve geleceğimiz için öğrenciler çok kıymetli. Pınarhisarlı gençlerimize şimdiden sınavlarında başarılar diliyorum."

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Yükseköğretim Kurumları Sınavı, İhsan Talay, Haziran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pınarhisar Belediyesi, öğrencilerin YKS sınav ücretlerini karşılayacak - Son Dakika


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