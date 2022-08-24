Pınarhisar'da itfaiye ve fen işleri yerleşkesi açıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Pınarhisar'da itfaiye ve fen işleri yerleşkesi açıldı

24.08.2022 11:01
Pınarhisar'da itfaiye ve fen işleri yerleşkesi açıldı

Pınarhisar Belediyesinin itfaiye ve fen işleri müdürlükleri yerleşkesi törenle açıldı.

Pınarhisar Belediyesinin itfaiye ve fen işleri müdürlükleri yerleşkesi törenle açıldı.

Törene, Kırklareli Valisi Birol Ekici, Belediye Başkanı İhsan Talay, ilçe kaymakamları, kurum müdürleri, köy ve mahalle muhtarları katıldı.

Talay, konuşmasında, itfaiye ve fen işleri müdürlükleri hizmet binalarının hayırlı olmasını diledi.

Yerleşkede fen işleri ve itfaiye müdürlüğü hizmet binaları yer aldığını ifade eden Talay, ayrıca araç bakım merkezi, kaynak ve ahşap atölyesi, elektrik bakım onarım, su arıza bakım onarım, park bahçeler, altyapı bakım, onarım, temizlik işleri, 24 araçlık otopark, 80 tonluk su deposu bulunduğunu bildirdi.

İtfaiye ve fen işleri ekipleri için konforlu, ulaşımı kolay, donanımlı ve güvenilir bir alan inşa ettiklerini ifade eden Talay, "Vatandaşlarımızın sorunlarına ve taleplerine en kısa sürede cevap vermek ve her türlü afetlerde ani müdahale edebilmek için tasarladığımız itfaiye ve fen işleri yerleşkemiz 7 bin 157 metrekare alan üzerine kurulmuştur. Pınarhisar artık bölgenin en güçlü, donanımlı, modern bir itfaiye ve fen işleri yerleşkesine sahip. Bu projemizin yapımında emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma canı gönülden teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Açılışın ardından Vali Ekici ve beraberindekiler yerleşkeyi gezdi.

YORUMLAR
500
Kırklareli'nden kısa kısa Kırklareli'nden kısa kısa Kırklareli'nde 500 keklik doğaya bırakıldı Kırklareli'nde 500 keklik doğaya bırakıldı
Kaynak: AA

İhsan Talay, Kırklareli, Pınarhisar, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pınarhisar'da itfaiye ve fen işleri yerleşkesi açıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
10:38 Yayından kaldırılan Aziz dizisinin başrolü Murat Yıldırım hakkındaki iddiaları yalanladı
10:34 KYK yurt başvuruları başladı! Mehmet Kasapoğlu, yurt başvuru tarihlerini açıkladı
10:14 18 liraya satın aldıkları harabeye dönmüş tarihi evi baştan sona değiştirdiler! Son halini görenler şaşkınlığını gizleyemiyor
10:18 Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne rekorla başladı
10:01 MSB duyurdu: Irak'ın kuzeyinde, tespit edilen 6 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi
09:51 Bakanlık, SGK'daki yolsuzluk iddiaları sonrası suç duyurusunda bulunmuştu! Soruşturma başlatıldı
09:53 CHP'li Özkoç'tan Bakan Soylu'ya: Ülkeyi uyuşturucu ve yabancı cennetine çevirdiği için gençleri koruyamıyor ve gençlik festivallerini iptal ettiriyor
09:51 Otoyolda refüje çarpan lüks otomobil karı kocaya mezar oldu! İki çocuk ise yaralı kurtuldu
09:46 Survivor yarışmasıyla ünlü olan Birsen Bekgöz, mayolu fotoğraflarını paylaştı
09:43 Motorine büyük zam geliyor! Litre fiyatı 26 liraya dayanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.08.2022 11:01:21. #1.12#
SON DAKİKA: Pınarhisar'da itfaiye ve fen işleri yerleşkesi açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement